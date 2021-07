नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Union Cabinet Reshuffle) 8 जुलैपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी 8 जानेवारी रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Modi Cabinet Expansion) केला जाऊ शकतो. तसेच या मंत्रिमंडळ विस्तारात 20 नव्या चेहर्‍यांची वर्णी लागू शकते असे देखील वृत्त आहे. तत्पूर्वी आज मंगळवारी केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत यांना मंत्रीपदावरून हटवून त्यांची राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळं काही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला जाऊ शकतो हे स्पष्ट झाले आहे.

