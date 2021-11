नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) काळात सुरू केलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेची (PM Garib Kalyan Anna Yojana) मुदत वाढवली आहे. आता गरिबांना मार्च 2022 पर्यंत मोफत रेशन (Free Ration) मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक (Union cabinet meeting) घेण्यात आली. यामध्ये कृषी कायदे विधेयक रद्द करण्याबाबत आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. (Modi Government extends PM Garib Kalyan Anna Yojana till March 2022)Also Read - BIG NEWS: शेतकऱ्यांचा विजय! 3 कृषी कायदे घेतले मागे, PM मोदींची मोठी घोषणा

It has been decided to extend the 'PM Garib Kalyan Anna Yojana' to provide free ration till March 2022: Union Minister Anurag Thakur on Cabinet decisions pic.twitter.com/9XO70IQXSz

— ANI (@ANI) November 24, 2021