नवी दिल्ली : देशावर कोरोनाचे (Coronavirus) संकट आहे. त्यात महागाईमुळे (rising inflation) सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे. सतत खाद्यतेलाच्या किमतीत (Edible Oil Prices) वाढ होत असल्याने महागाईच्या काळात सर्व सामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागत आहे. अशामध्ये सर्वसामान्यांना केंद्र सरकारकडून (Central Government) मोठा दिलासा मिळणार आहे. लवकरच खाद्य तेल स्वस्त होणार आहेत. याबाबत मोदी सरकारने (Modi Government) अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने पाम तेलासह (Palm Oil) इतर खाद्य तेलांवरील आयात शुल्कात प्रति टन 8,000 रुपयांची कपात केली आहे. त्यामुळे खाद्यतेल स्वस्त होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी आणखी दोन जणांना NIAने घेतलं ताब्यात

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभागाने (Central Department of Indirect Taxes and Customs) याबाबत अधिसूचना जारी (Notification issued ) केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, क्रूड पाम तेलावरील (Crude Palm Oil) आयात शुल्क प्रति टनमागे 86 डॉलर्सने कमी करण्यात आले आहे. क्रूड सोयाबीन तेलावरील (Soy Oil) आयात शुल्क प्रति टनमागे 37 डॉलर्सने कमी करण्यात आले आहे. तर पाम तेलावरील (Palm Oil) आयात शुल्क प्रति टनमागे 112 डॉलर्सने कमी करण्यात आले आहे. Also Read - Edible Oil Prices: खाद्य तेलाच्या किमती 20 टक्क्यांनी झाल्या कमी, जाणून घ्या नवे दर!

खाद्य तेलाच्या किमतीत सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे सर्वसामान्य जनता चांगलीच त्रस्त झाली आहे. अशामध्ये केंद्र सरकारने तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करुन खाद्य तेलाचे दर नियंत्रणात आणले जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता खाद्य तेलाच्या किमतीत काही प्रमाणात घट होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: भाजपाला मोठा धक्का, सुनील देशमुख काँग्रेसमध्ये करणार प्रवेश

दरम्यान, खाद्यतेलाच्या किमती (Edible Oil Prices) आंतरराष्ट्रीय किमती आणि देशांतर्गत उत्पादनांसह अनेक जटिल घटकांवर अवलंबून असतात. देशांतर्गत वापर आणि उत्पादन यांच्यातील (Domestic Consumption and Production) अंतर जास्त असल्याने भारताला मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आयात करावे लागत आहे.