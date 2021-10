नवी दिल्ली: पोलिसांच्या लफड्यात कोण पडणार? आपणच आडकलो तर? हॉस्पिटल आणि पोलीस आपल्यालाच त्रास देतील! हे असे काही वाक्य आहेत जी आपल्याला रस्त्यात अपघातानंतर (road accidents) वेदनेने विव्हळणाऱ्या व्यक्तीला मदत करण्यापासून थांबवतात. पोलीस आणि सरकार वारंवार सांगतात की अपघातात जखमी झालेल्या ( injured in accidents) व्यक्तीला मदत करणे ही मानवतेची सेवा आहे आणि तुम्ही तसे केल्यास पोलीस तुम्हाला त्रास देणार नाहीत. असे असूनही सामान्य लोक घाबरून जखमींना रुग्णालयात नेण्यास कचरतात. आता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने (Modi Sarkar Yojna) यासाठी अनोखा पुढाकार घेतला आहे.Also Read - खोट्या गोष्टी पसरवणं, तथ्य लपवणं हीच केंद्र सरकारची नीती; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर निशाणा

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सांगितले की रस्त्यातील अपघातग्रस्तांना गंभीर दुखापतीच्या तासाभरात रुग्णालयात नेण्यासाठी सहाय्यकांसाठी एक विशेष योजना सुरू केली आहे. रस्त्यात झालेल्या अपघातातील जखमींना रुग्णालयात नेणाऱ्या व्यक्तीला 5000 रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाईल, अशी माहिती (sarkari Yojna) मंत्रालयाने सोमवारी दिली आहे. (Modi Sarkar Yojna: Rs five Thousand reward for Helpig injured in road accidents to take hospital! Opportunity to get Rs 1 lakh) Also Read - 'देशाला पंतप्रधान निवास नको, श्वास हवा’; सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावरून राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रधान सचिव आणि परिवहन सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले आहे की ही योजना 15 ऑक्टोबर 2021 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू असेल. मंत्रालयाने सोमवारी ‘मदतनीसांना बक्षीस देण्याच्या योजने’साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने सांगितले की, या योजनेचा उद्देश सामान्य जनतेला आपत्कालीन परिस्थितीत रस्त्यातील अपघातग्रस्तांना मदत करण्यासाठी प्रेरित करणे आहे. मदत करणाऱ्या व्यक्तिला रोख बक्षिसासह प्रमाणपत्रही दिले जाईल. मंत्रालयाने म्हटले की, या पुरस्काराशिवाय राष्ट्रीय स्तरावरील 10 सर्वात उदात्त मदतनीसांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल.