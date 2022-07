Monkeypox Update : कोरोनानंतर (Corona Virus) आता मंकीपॉक्सने (Monkeypox) जगाची चिंता वाढवली आहे. जगभरातील 70 पेक्षा अधिक देशांमध्ये मंकीपॉक्सच्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. या देशांमध्ये रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मंकिपॉक्सची वाढती रुग्णसंख्या (Monkeypox Patients) लक्षात घेता जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organization) मंकीपाक्सला सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित केले आहे. अशामध्ये भारतामध्ये देखील मंकिपॉक्सचे रुग्ण आढळले आहेत. राजधानी दिल्लीमध्ये मंकिपॉक्सने एन्ट्री (Monkeypox Entry In Delhi) केली आहे. दिल्लीत पहिला रुग्ण आढळला आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे.Also Read - Monkeypox : जगभरातील वाढत्या प्रकरणांनंतर WHO ने 'मंकीपॉक्स'ला घोषित केले 'ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी'

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे. दिल्लीतील 31 वर्षीय व्यक्तीला मंकीपॉक्सची लागण झाली आहे. या रुग्णाला दिल्लीतील मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या रुग्णावर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरु आहेत. मंकिपॉक्सची लागण झालेल्या या व्यक्तीने आंतरराष्ट्रीय प्रवास केल्याची कोणतीही माहिती नसल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले आहे. Also Read - Swine Flu Update : चिंता वाढली! राज्यात स्वाइन फ्लूने घेतला 7 जणांचा बळी, 142 रुग्णांची नोंद

First Monkeypox case reported in Delhi, admitted to Maulana Azad Medical College, confirms Health Ministry. The patient is a 31-year-old man with no travel history who was admitted to the hospital with fever and skin lesions.

— ANI (@ANI) July 24, 2022