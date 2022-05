Monkeypox Virus : कोरोनामुळे ( Covid-19 ) आधीच संकटात असलेल्या जगावर आता नवीन संकट निर्माण झाले आहे. सध्या मंकीपॉक्स (Monkeypox Virus ) या विषाणूंची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. गेल्या 10 दिवसात जगातील 12 देशांमध्ये या विषाणूची लागण झालेले 92 रुग्ण समोर आहे आहे. आफ्रिका, युरोपच्या 9 देशांसह अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियात देखील मंकीपॉक्सचे रुग्ण आढळून आले आहे. याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने ( WHO ) चिंता व्यक्त करत सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.Also Read - Monkeypox Disease: सावधान! लैंगिक संबंधातून पसरू शकतो 'मंकीपॉक्स' व्हायरस, विशेषज्ज्ञांनी दिला मोठा इशारा

आतापर्यंत एकूण 12 देशांमध्ये मंकीपॉक्सची प्रकरणं समोर आली आहेत. संक्रमणाचे गांभीर्य लक्षात घेत आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आणि आयसीएमआरला परिस्थितीवर करडी नजर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते या विषाणूमुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. मात्र WHO च्या म्हणण्यानुसार, मंकीपॉक्सच्या प्रकरणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वेळेत उपाय योजना केल्यास मंकीपॉक्सचे वाढते संक्रमण रोखता येऊ शकते, त्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करने गरजेचे आहे. Also Read - Weight Loss Tips : नो टेन्शन! वजन कमी करण्यासाठी व्यायामाची नाही गरज, रिकाम्या पोटी प्या हे पेय

WHO expects there will be more cases of #monkeypox identified as surveillance expands in non-endemic countries https://t.co/8ewHPaN0VN pic.twitter.com/0pnhdZJdku

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 21, 2022