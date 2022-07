Monkeypox Outbreak Latest News In Marathi : जगभरात मंकीपॉक्सचे रुग्ण वाढत असताना डब्ल्यूएचओचे (WHO) महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस (Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus) यांनी मंकीपॉक्सचा उद्रेक ही जागतिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित केली आहे. “या सर्व कारणांमुळे, मी ठरवले आहे की जागतिक मांकीपॉक्सचा उद्रेक (Monkeypox Outbreak) हा आंतरराष्ट्रीय चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी दर्शवतो” (Global Health Emergency) असे टेड्रोस यांनी शनिवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.Also Read - Anti Malaria Vaccine: खूशखबर! जगातील पहिली मलेरियाविरोधी लस तयार, 'या' तीन देशात सर्वात आधी केले जाणार लसीकरण

दरम्यान गुरुवारपासून अनेक तज्ञ जागतिक आरोग्य संघटनेने मंकीपॉक्सचा उद्रेक जागतिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून वर्गीकृत करावा की नाही यावर चर्चा करीत आहेत. या बैठकीनंतर तज्ञांच्या समितीने WHOचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस यांना अंतिम निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर त्यांनी मंकीपॉक्सला ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी’ घोषित केले. Also Read - New Covid Variant Detected : सावधान! देशात कोरोनाची चौथी लाट? नवा BA 2.75 व्हेरिएंट आढळला

"So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly, through new modes of transmission, about which we understand too little and which meets the criteria in the International Health Regulations."-@DrTedros #monkeypox

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022