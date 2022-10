Morbi Bridge Collapse : गुजरातमधील (Gujrat) मोरबी येथील प्रसिद्ध झुलता पूल (Morbi Bridge Collapse) रविवारी अचानक कोसळला. या पुलावर 500 पेक्षा जास्त पर्यटक उपस्थित होते त्याच वेळी ही घटना घडली. या घटनेमध्ये आतापर्यंत 140 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. ही दुर्घटना घडल्यानंतर अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Social Media) समोर आले होते ज्यामध्ये काही लोकं आपला जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. पण अशामध्ये ही घटना घडण्यापूर्वीचा एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये काही खोडकर तरुण पुलाला हलवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Morbi Bridge Video) सध्या तुफान व्हायरल होत आहेत.Also Read - Morbi Bridge Collapse: मोरबीतील 140 जणांचा मृत्यूला जबाबदार कोण? पूल कोसळ्यापूर्वी असं होतं दृष्य

मोरबी झुलता पूल कोसळण्यापूर्वीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, पुलावर पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली आहे. अशामध्ये काही खोडकर तरुण जाणीवपूर्वक पूल हलवण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही तरुण हाताने पुल हालवत आहे तर काही पुलाला लाथ मारताना दिसत आहे. जणू काय हे तरुण या पुलावर राग काढत आहेत हे स्पष्ट दिसत आहे. या तरुणांना असे करण्यापासून रोखण्यात आले पण त्यांनी ऐकले नाही.' या तरुणांनी केलेले हे कृत्य झुलता पूल पडण्यामागचे मोठे कारण असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Heavy traffic before crashing machhu hanging bridge many of this people try to damage this bridge. pic.twitter.com/pmfdh5QDGl

— vijay patel (@vijaypatelMorbi) October 30, 2022