Morbi Bridge Collapse Video: गुजरातमधील (Gujarat) मोरबी येथे रविवारी मोठी दुर्घटना घडली. मोरबीमधील प्रसिद्ध झुलता पूल (Morbi Bridge Collapse ) रविवारी संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास कोसळला. या पुलावर उभे असलेले सर्व पर्यटक मच्छु नदीमध्ये पडले. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोरबी झुलता पूल दुर्घटनेमध्ये आतापर्यंत 137 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 100 पेक्षा अधिक लोकं जखमी झाले आहेत. अनेक जण बेपत्ता झाले असून त्यांचा शोध सुरु आहे. ही घटना घडल्यापासून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरु आहे. पूल कोसळल्यानंतरचा एक व्हिडिओ (Morbi Bridge Collapse Video) समोर आला आहे. यामध्ये पुलावरुन खाली पडल्यानंतर लोकांनी केलेला आक्रोष पाहायला मिळत आहे.

पूल कोसळल्यानंतर घटनास्कळी बचाव दल, हवाई दल, अग्निशमन दलाचे कर्मचारी, पोलिस यांच्याकडून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे. मोरबीमध्ये हवाई दलाचे 30 जवान बचाव कार्यात गुंतले आहेत. याव्यतिरिक्त एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफचे पथकही घटनास्थळी मदतकार्य करत आहेत. तसंच, मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम देखील सुरु आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तर या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांची ओळख पटवण्याचे काम सुरु आहे. दलाने आतापर्यंत 700 पेक्षा अधिक लोकांना पाण्यातून बाहेर काढत त्यांचा जीव वाचवला आहे. जखमींना तात्काळ नजीकच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यासाठी घटनास्थळावर रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहेत.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat’s Morbi area today

PM Modi has sought urgent mobilisation of teams for rescue ops, while Gujarat CM Patel has given instructions to arrange immediate treatment of injured pic.twitter.com/VO8cvJk9TI

— ANI (@ANI) October 30, 2022