Most Expensive Phones in the World: महागड्या स्मार्ट फोनचा(expensive smartphones) विषय निघाला तर 2 ते 3 लाख रुपये किमतीच्या मोबाईलचा विचार आपल्या डोक्यात येतो. बाजारात Apple आणि Samsung या कंपन्या असे स्मार्टफोन घेऊन येतात. हे स्मार्टफोन लॉन्च होताच चर्चेचा विषय ठरतात. पण, तुम्हाला माहीत आहे का? बाजारात असे काही स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत की, ज्यांची किंमत एका लक्झरी कार (luxury car) पेक्षा ही जास्त आहे. कोट्यवधी रुपयांची किंमत असलेल्या या महागड्या स्मार्टफोन बद्दल जाणून तुम्ही थक्क व्हाल. चला तर मग जाणून घेऊया महागडे स्मार्टफोन आणि त्यांच्या किमतीबाबत.

Falcon Supernova iphone 6

Falcon Supernova iphon 6 या स्मार्टफोनची किंमत 360 कोटी रुपये आहे. या फोनला कस्टमाईज पद्घतीने बनविण्यात आले आहे. यात 24 कॅरेट सोन्याचा देखील वापर करण्यात आला आहे. यासह फोन आकर्षक दिसावा म्हणून डायमंड देखील वापरण्यात आले आहे. या फोनचा केस प्लॅटिनम आणि रोज गोल्डने बनविण्यात आले आहे.

iphone 4s Elite Gold

या स्मार्टफोनची किंमत जवळपास 74 कोटी रुपये आहे. याचे वैशिष्ट्य असे की, या स्मार्टफोनमध्ये 500 पेक्षा जास्त डायमंड लावण्यात आले आहे. यासह हा स्मार्टफोन बनवितांना 24 कॅरट सोन्याचा वापर करण्यात आला आहे. यांच्या Apple logo मध्ये 53 हिरे लावण्यात आले आहे. या स्मार्टफोनमध्ये प्लॅटिनमसह डायनासोरच्या असली हाडांचे तुकडे वापरण्यात आले आहे.

iphone 4 Diamond Rose Edition

हा स्मार्टफोन देखील कस्टमाईज आहे. या स्मार्टफोनला खूपच आकर्षक बनविण्यात आले आहे. या स्मार्टफोनची किंमत जवळपास 60 कोटी रुपये आहे. Apple logo मध्ये 53 डायमंडचा उपयोग करण्यात आला आहे. यासह स्मार्टफोनमध्ये एकूण 500 डायमंडचा वापर करण्यात आला आहे.

Gold striker iphone 3GS Supreme

जवळपास 32 कोटी रुपये इतकी या स्मार्टफोनची किंमत आहे. या स्मार्टफोनला ब्रिटनचे प्रसिद्ध डिझायनर Stuart Hughes आणि त्यांची कंपनी Gold striker ने बनविले आहे. या फोनमध्ये 22 कॅरेट गोल्ड आणि 200 हिऱ्यांचा वापर करण्यात आला आहे. फोनच्या Apple logo मध्ये 53 हिरे लावण्यात आले आहे. आणि स्टार्ट बटनमध्ये पूर्ण एका मोठा हिरा लावण्यात आला आहे.

iphone 3G kinga button

या फोनची किंमत जवळपास 18 कोटी रुपये आहे. या स्मार्टफोनला ऑस्ट्रेलियाचे प्रसिद्ध ज्वलर्स Peter Alisson ने तयार केले आहे. या स्मार्टफोनच्या स्टार्ट बटनमध्ये एका मोठा हिरा लावण्यात आला आहे. यासह हा स्मार्टफोन 18 कॅरेट गोल्ड व रोज गोल्डने बनला आहे. स्मार्टफोनमध्ये 138 हिरे वापरण्यात आले आहे.