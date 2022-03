Most Powerful and largest army in the world : रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध (Russia-Ukraine War) सुरूच आहे. त्यामुळे साहजिकच तुम्हालाही जाणून घ्यायचे असेल की कोणत्या देशाचे सैन्य सर्वात जास्त शक्तिशाली (Most Powerful Army) आणि मोठे (largest army in the world) आहे. आम्ही तुम्हाला येथे जगातील टॉप 10 सैन्याविषयी माहित देत आहोत. सैन्य ही कोणत्याही देशाची सर्वात महत्त्वाची संपत्ती असते. भारताचा समावेश सर्वात मोठे सैन्य (Big Army in the word) असलेल्या देशांमध्ये होतो. आकार, सक्रिय पुरुषांची संख्या, भरती इत्यादीनुसार जगातील सर्वात मोठे सैन्य जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली यादी पहा. साधारणपणे कोणत्याही देशाच्या सैन्याच्या आकारमानाची तुलना तीन आधारांवर केली जाते.Also Read - Russia-Ukraine War : 'खूप झालं, युक्रेनमधील युद्ध कोणत्याही परिस्थितीत थांबलं पाहिजे', UN महासचिवांचं वक्तव्य

1. सक्रिय कर्तव्यावर किती सैनिक आहेत. (Active duty soldiers)

2. राखीव (सैन्य राखीव किंवा नॅशनल गार्ड) (Army Reserve or National Guard)

3. निमलष्करी (Paramilitary)

Top 10 Armies: सैन्यात सर्वात जास्त लोक असलेले देश

या यादीत भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक लोकसंख्या पुनरावलोकन 2022 च्या (world population review 2022) आकडेवारीनुसार ही यादी आहे. या यादीत व्हिएतनाम अव्वल आहे.

1. व्हिएतनाम: 10,522,000

2. उत्तर कोरिया: 7,769,000

3. दक्षिण कोरिया: 6,712,500

4. भारत: 5,137,500

5. चीन : 4,015,000

6. रशिया : 3,568,000

7. युनायटेड स्टेट्स: 2,233,050

8. ब्राझील: 2,101,500

9. तैवान: 1,831,800

10. पाकिस्तान: 1,495,000

Top 10 Armies: सक्रिय-ड्यूटी लष्करी कर्मचाऱ्यांची सर्वाधिक संख्या

या यादीत शेजारील चीननंतर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतानंतर अमेरिकेकडे तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक सैन्य आहे.

चीन: 2,185,000

भारत : 1,455,550

अमेरिका: 1,388,100

उत्तर कोरिया: 1,280,000

रशिया : 1,014,000

पाकिस्तान: 654,000

इराण : 610,000

दक्षिण कोरिया: 599,000

व्हिएतनाम: 482,000

Top 10 Armies: सक्रिय-ड्यूटी आणि राखीव लष्करी कर्मचाऱ्यांची सर्वाधिक संख्या

सर्वात जास्त कर्मचारी कर्तव्यावर आणि राखीव असलेल्या शीर्ष 10 देशांची यादी पहा. या यादीत भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे.

व्हिएतनाम: 5,482,000

दक्षिण कोरिया: 3,699,000

चीन : 3,355,000

रशियन फेडरेशन: 3,014,000

भारत : 2,610,550

अमेरिका : 2,233,050

उत्तर कोरिया: 1,880,000

तैवान : 1,820,000

ब्राझील: 1,706,500

पाकिस्तान: 1,204,000

वरील यादी जगातील सर्वात मोठ्या सैन्याची संपूर्ण माहिती प्रदान करते. भारताने यातील प्रत्येक यादीत स्थान मिळवले हे वाचून तुम्हाला आनंद होईल.