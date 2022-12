Most Searched Topics on Google: गूगलवर यावर्षी सर्वाधिक सर्च करण्यात आले 'हे' टॉपिक, तुम्हीही केले का?

Most Searched Topics on Google: गुगल दरवर्षी त्याचा इन सर्च रिपोर्ट प्रसिद्ध करते. गुगलच्या सर्चमध्ये यंदा आयपीएलला सर्वाधिक सर्च करण्यात आले आहे. ही यादी दरवर्षी वेगवेगळ्या देशांसाठी प्रसिद्ध केली जाते.

Google वर सर्वाधिक शोधलेले विषय

Most Searched Topics on Google: गुगलने (Google)आपला ‘इयर इन सर्च 2022’ (Year in Search 2022) रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये या वर्षी चर्चेत आलेल्या आणि प्लॅटफॉर्मवर सर्वाधिक सर्च झालेल्या विषयांबद्दल सांगितले आहे. ही यादी दरवर्षी वेगवेगळ्या देशांसाठी प्रसिद्ध केली जाते. या वर्षी, लोकांनी मनोरंजन विषयातील प्रश्नांना जास्त सर्च केले आहे. यामध्ये गेम्स (games), मनोरंजन (Entertainment) आणि इतर विषयांचा समावेश आहे. तर 2021 मध्ये कोरोनाविषयीच्या (Corona) प्रश्नांचा सर्वाधिक सर्च केले होते. आज आपण 2022 मध्ये टॉप 5 सर्च केलेल्या विषयांची यादी पाहणार आहोत.

1. IPL चा पहिला क्रमांक

भारतातील बहुतेक लोकांनी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 बद्दल शोधले आहे. भारतातील टॉप 2022 ट्रेंडिंग सर्च रिझल्टमध्ये सर्वात टॉपवर आहे.

2. CoWIN चा दुसरा क्रमांक

दुसऱ्या क्रमांवकर CoWIN सर्च करण्यात आले. हे एक सरकारी वेब पोर्टल आहे. जे COVID-19 लसीची नोंदणींची माहिती देते. यावरुन तुम्ही डिजिटल लस प्रमाणपत्र देखील सर्च करु शकता.

3. फिफा वर्ल्डकपचा तिसरा क्रमांक

कतारमध्ये 20 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेला फिफा वर्ल्डकप हा भारतातील तिसरा सर्वाधिक शोधला जाणारा विषय आहे.

4. एशिया कपचा चौथा क्रमांक

एशिया कप गूगलवर चौथ्या क्रमांकावर सर्च करण्यात आला. या वर्षी 27 ऑगस्टपासून एशिया कप खेळवला गेला होता.

5. आईसीसी मेन्स टी20 कप

आयसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप देखील गूगलवर मोठ्या प्रमाणात सर्च करण्यात आले. टॉप 5 मध्ये हे पाचव्या क्रमांकवर आहे.

Near Me search मध्ये कोविड लसीकरण केंद्रांचा शोध घेण्यात आला

“Near me” या गुगल सर्चमध्ये हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, लोकांनी त्यांच्या जवळील कोविड लसीकरण केंद्र सर्वाधिक शोधले आहे. Google च्या Near me सर्चमध्ये तुम्ही तुमच्या जवळपासच्या गोष्टी शोधू शकता. 2022 मध्ये भारतीयांनी कोविड लसीकरण केंद्रांचा सर्वाधिक शोध घेतला. त्यानंतर स्विमिंग पूल नियर मी, मूव्हिज नियर मी आणि फिरण्याच्या ठिकाणांचा शोध घेण्यात आला आहे

बॉलिवूड आणि साऊथचे चित्रपटही टॉपवर

बॉलीवूड ब्लॉकबस्टर ब्रह्मास्त्र: भाग एक – शिवाने 6 वा क्रमांकांवर सर्च करण्यात आला आहे. यासोबतच केजीएफ चॅप्टर या साऊथ चित्रपटाने नववा क्रमांक मिळवला आहे. तसेच दहाव्या क्रमांकावर इंडियन सुपर लीग आहे.