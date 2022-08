Mumbai Building Slab Collapsed : मुंबईच्या (Mumbai) मुलुंड (Mulund) पूर्वेकडील नाणेपाडा परिसरातील मोती छाया इमारतीच्या घरातील स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये दोन वरिष्ठ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या इमारतीमध्ये (Building) दोन कुटुंबे वास्तव्य करत होती. महत्त्वाचं म्हणजे ही इमारत पालिका प्रशासनाकडून (Municipal corporation) धोकादायक असल्याचे घोषित करण्यात आले होते. तरीही कुटुंब या ठिकाणी वास्तव्य करत होते. या दुर्घटनेत इमारतीत राहणाऱ्या देवशंकर शुक्ला (वय-93) आणि आरखी शुक्ला (वय-87) या दाम्पत्याचा मृत्यू झाला.Also Read - FIFA suspends AIFF : फुटबॉल चाहत्यांसाठी वाईट बातमी, FIFA कडून AIFF चे निलंबन

या दुर्दैवी घटनेची माहिती मिळताच मुंबई महानगरपालिकेचे आपत्कालीन पथक आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. यानंतर जखमी दाम्पत्याला जवळच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. परंतु त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. ही इमारत पालिका प्रशासनाकडून धोकादायक म्हणून घोषित केलेली असून देखील इथे काही कुटुंबीय हे वास्तव्य करत होते. यामुळेच हा धोका निर्माण झाला. या दुर्घटनेनंतर सर्वांना इमारतीतून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.

Mumbai | Two people died after a ceiling of a house collapsed in Moti Chhaya Building, Nane Pada, Mulund at around 7:45 pm today: BMC

