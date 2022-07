Mutual Funds Investment Rules Changed From 1 July 2022: आत्तापर्यंत म्युच्युअल फंडात आपण जी गुंतवणूक करत होतो, ती थेट आपल्या खातातून त्याच प्रकारे कापली जात होती ज्या प्रकारे स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी डिमॅट खात्यातून जसे पैसे कापले जातात. परंतु आता 1 जुलैपासून म्युच्युअल फंड व्यवहारांसाठी स्टॉक ब्रोकर्सद्वारे कोणत्याही स्वरूपात किंवा पद्धतीने निधी किंवा युनिट्सचे पूलिंग बंद केले जाईल. म्युच्युअल फंड गुंतवणूक 1 जुलैपासून पूल खात्यातून सुरू करता येणार नाही.Also Read - Public Provident Fund: पीपीएफ मध्ये करा नियोजनबद्ध गुंतवणूक, निवृत्तीपूर्वी होऊ शकता मालामाल; जाणून घ्या कसे?

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) आदेशानुसार गुंतवणूकदाराच्या बँक खात्यातून पैसे म्युच्युअल फंड हाऊसच्या बँक खात्यात हलवावे लागतील. कारण स्टॉक एक्स्चेंजद्वारे समर्थित सर्व व्यवहार प्लॅटफॉर्म याची अंमलबजावणी करतील. Also Read - Investment Tips: गुंतवणूक करताना लक्षात ठेवा या बाबी, योग्य पर्याय निवडल्यास मिळेल मोठा परतावा

Mutual Funds, Mutual Funds Investment, Mutual Funds Investment Rules, Mutual Funds Investment Rules Changed, Investment In Mutual Funds,

investments, Demat Account, Pooling of funds, Mutual Fund Investments, Also Read - Post Office Small Saving Scheme: या सरकारी योजनेत तुमचे पैसे गॅरंटीसह होतील दुप्पट!

गुंतवणूकदारांवर होईल परिणाम?

नवीन नियमांनुसार म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदारांचे ट्रेडिंग खाते यापुढे वापरले जाणार नाही. पैसे गुंतवणूकदाराच्या बँक खात्यातून थेट फंड हाऊसच्या बँक खात्यात जातील. त्यामुळे तुम्हाला म्युच्युअल फंड (एमएफ) खरेदी करायचा असेल तर थेट बँक खात्यातून एएमसीला पैसे द्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे म्युच्युअल फंडाची पूर्तता केल्यानंतर गुंतवणूकदाराच्या डीमॅट खात्याशी जोडलेल्या बँक खात्यात क्रेडिट जमा केले जाईल. याशिवाय गुंतवणूकदारांना सर्व सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्ससाठी (SIPs) थेट त्यांच्या बँक खात्यातून एक आदेश सेट करणे आवश्यक आहे. कारण प्लॅटफॉर्मला सर्व SIP साठी गुंतवणूकीच्या AMC SIP मोडमध्ये जावे लागेल. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये SEBI ने एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार 1 एप्रिल 2022 पासून म्युच्युअल फंडासाठी निधी एकत्र करण्यास परवानगी ​​​​नाही. परंतु नंतर ही मुदत 1 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली.

नियामकांनी म्युच्युअल फंड हाऊसना म्युच्युअल फंड वितरक, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, स्टॉक ब्रोकर किंवा गुंतवणूक सल्लागार यांचे पूल खाते नाही याची खात्री करण्यास सांगितले होते आणि नंतर त्या गुंतवणूकदारांसाठी योजनांचे युनिट्स खरेदी करण्यासाठी ते फंड हाऊसकडे हस्तांतरित करण्यास सांगितले होते. पैशाचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.