NASA DART Mission: पृथ्वीसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा मानला जात आहे. नासाने (Nasa) एक मोठे मिशन यशस्वीरित्या पार पाडले आहे. थोड्याच वेळापूर्वी 4:45 वाजता, नासाने एक इतिहास रचला. अंतराळ संस्थेने पृथ्वीला लघुग्रहांपासून वाचवण्यासाठी यशस्वी चाचणी घेतली. यासाठी त्यांचे डार्ट मिशन (DART Mission) पार पाडले. लघुग्रहाची दिशा आणि वेग बदलण्याचा नासाचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. दरम्यान त्यांचा फायनल अहवाल येणे अद्याप बाकी आहे. आता भविष्यामध्ये जर पृथ्वीवर लघुग्रहांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर या तंत्राने हल्ला रोखता येईल. यामुळे पृथ्वी सुरक्षित राहू शकेल.

नासाने डार्ट यान आदळल्याने लघुग्रहाची (Asteroid) दिशा बदलली आहे. यामुळे पृथ्वीवर येणारे संकट दूर झालेय. ही मोहीम यशस्वी करून नासाने इतिहास रचला. कारण नासाचे मिशन डार्ट यशस्वी झाले आहे. हे मिशन फत्ते होताच शास्त्रज्ञांनी सेलिब्रेशन केले. शास्त्रज्ञ लक्ष देऊन हा क्षण पाहत होते. डार्क यान आदळताच शास्त्रज्ञांचा आनंद ओसंडून वाहू लागला.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022