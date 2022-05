National Anthem mandatory for UP Madarsa: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांच्या नेतृत्त्वातील उत्तर प्रदेश सरकारने गुरुवारी मोठा निर्णय घेतला. राज्यातील मदरशांमध्ये आजपासून राष्ट्रगीत अनिवार्य (National Anthem mandatory) करण्यात आले आहे. त्यामुळे मदरशांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता दररोज राष्ट्रगीत म्हणावे लागणार आहे. राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री दानिश आझाद अंसारी (Danish Azad Ansari) यांनी या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत. 24 मार्च रोजी यूपी मदरशा शिक्षण मंडळाच्या (UP Madrasa Board) बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता.Also Read - Uttar Pradesh Accident : उत्तर प्रदेशमध्ये भीषण अपघातात पुण्याच्या 5 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू!

राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता दररोज राष्ट्रगीत म्हणावे लागणार आहे. या आधी केवळ 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी रोजीच मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत गायले जात होते. आता मात्र, राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यावर काही मुस्लिम मौलानांनी आक्षेप घेतला आहे. दररोज राष्ट्रगीत म्हणणे अनिवार्य करण्याची काय गरज आहे, असे काही मुस्लिम संघटनांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, सरकारने घेतलेला निर्णय मुस्लिम समाजाच्या हिताचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. Also Read - Anand Giri's prediction: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत महामंडलेश्वर स्वामींनी केली मोठी भविष्यवाणी! 'हे' असणार उत्तराधिकारी

योगी सरकारने का घेतला निर्णय?

मदरशा शिक्षण घेणारे विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची भावना वाढावी, ते देशाच्या मुख्य प्रवाहात यावे त्यामुळे दररोज सकाळी वर्ग सुरू होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी प्रार्थनेसह राष्ट्रगीत गाणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय मुस्लिम समाजाच्या हिताचा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

Also Read - UP Election Result 2022: एका क्लिकवर जाणून घ्या, उत्तर प्रदेशात कोण जिंकलं आणि कोण हरलं!

यूपी मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की राज्यभरात आजपासून मदरसे सुरू करण्यात आले आहे. राष्ट्रवादाची भावना पुढे नेण्यासाठी मदरशात दररोज राष्ट्रगीत गायले जाईल. मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षणासोबत आधुनिक शिक्षण देखील आवश्यक आहे. मदरशातील विद्यार्थी देखील इतर शाळेतील विद्यार्थ्यांप्रमाणे दिसावेत. त्यांनी देखील प्रगती करावी, यासाठी मंडळ प्रयत्नशील आहे.

मुस्लिम विद्यार्थ्याच्या एका हातात कुराण आणि दुसऱ्या हातात संगणक असावा, असे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील यापूर्वी सांगितले आहे, असे देखील डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नवीन शैक्षणीत सत्रापासून मदरशातील विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षणासोबतच आधुनिक शिक्षणाची सक्ती केली जाईल, असे देखील डॉ. जावेद यांनी स्पष्ट केले आहे.