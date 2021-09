मुंबई: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा म्हणजेच ‘नीट’चे (NEET PG) प्रवेशपत्र सोमवारी 6 सप्टेंबर 2021 रोजी (NEET PG Admit Card 2021) जारी केले जाईल. ज्या उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी (NEET PG Admit Card 2021) अर्ज केला आहे ते NBE ची अधिकृत वेबसाइट nbe.edu.in ला भेट देऊन त्यांचे प्रवेशपत्र (NEET PG Admit Card 2021) डाउनलोड करू शकतात. ही परीक्षा 11 सप्टेंबर 2021 रोजी होणार आहे.Also Read - NEET 2021 Admit Card : विद्यार्थ्यांना या तारखेला मिळेल परीक्षेचे प्रवेशपत्र; NTA ने जारी केली नोटीस

याशिवाय उमेदवार उमेदवार थेट या https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/1815/68635/Index.html लिंकवर क्लिक करून आपले प्रवेशपत्र (NEET PG Admit Card 2021) डाउनलोड करू शकतात. NEET PG 2021 साठी एकूण 1 लाख 74 हजार 886 उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. हे लक्षात ठेवा की 18 एप्रिल 2021 पूर्वी (NEET PG Admit Card 2021) जारी केलेले प्रवेशपत्र सुधारित परीक्षेच्या तारखांसाठी वैध नाहीत. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना 6 सप्टेंबरपासून अधिकृत वेबसाइटवरून नवीन प्रवेशपत्र (NEET PG Admit Card 2021) डाउनलोड करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

NEET PG 2021 Admit Card कसे डाउनलोड करावे

NBEची अधिकृत वेबसाइट Nbe.edu.in ला भेट द्या.

याठिकाणी जिथे NEET PG 2021 Admit Card लिहिलेले आहे त्यावर क्लिक करा.

प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी तुमचा आवश्यक तपशील प्रविष्ट करा.

तपशील प्रविष्ट केल्यानंतर तुमचे NEET PG 2021 Admit Card स्क्रीनवर दिसेल.

NEET PG 2021 Admit Card डाउनलोड करा आणि त्याची कॉपी तुमच्याकडे जतन करून ठेवा. परीक्षेला जाताना हे कार्ड सोबत बाळगा.

कोरोनाच्या नियमांचे पालन करावे लागणार

परीक्षा केंद्रांवर उमेदवारांना संरक्षक फेस शील्ड, फेस मास्क आणि सॅनिटायझर पुरवले जातील. NBEMS परीक्षेच्या वेळी कोविड योग्य वर्तनाचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करेल. परीक्षेला उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांना केंद्रावर कोविड योग्य वर्तनाचे पालन करण्याच्या सविस्तर सूचनांसाठी 09.04.2021 च्या NBEMS सूचनेचा संदर्भ घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. (National Board of Examinations, NBE has announced the NEET PG Admit Card 2021 release date. Candidates can download admit card through the official site of NBE on nbe.edu.in.)