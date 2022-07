National Herald Case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी (National Herald Case) काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आज अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीसमोर (ED) चौकशीसाठी हजर राहणार आहेत. याप्रकरणी ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना समन्स बजावलेले आहे. कोरोना झाल्यामुळे सोनिया गांधी या चौकशीसाठी हजर राहिल्या नव्हत्या. पण आता कोरोनातून बरे झाल्यानंतर त्या आज चौकशीसाठी हजर राहणार आहेत. ईडीकडून सुरू झालेल्या या चौकशीच्या निषेधार्थ ईडी आणि मोदी सरकार (Modi Government) विरोधात आक्रमक भूमिका घेत काँग्रेस देशव्यापी आंदोलन करणार आहे.Also Read - Ed Summons to Sanjay Raut: संजय राऊत यांना पुन्हा ईडीचे समन्स, मुख्यमंत्र्याची सुलतानाशी तुलना

तपास यंत्रणांच्या गैरवापराविरोधात काँग्रेस (Congress) संसदेसमोर रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहे. पक्षाने इतर विरोधी पक्षांनाही एकता दाखवण्याची विनंती केली आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर सुरू असलेली ईडीची ही कारवाई म्हणजे राजकीय सूड असल्याचे मत काँग्रेसने मांडले आहे. काँग्रेसने आज ट्वीट करत असे म्हटले आहे की, ‘आज संपूर्ण देश मोदी सरकारची राजकीय सूडबुद्धी, हुकूमशाही आणि गुंडगिरी पाहत आहे. पण आम्ही ईडी-सीबीआयसारख्या कठपुतळ्यांना घाबरत नाही.’ याआधी देखील ईडीकडून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावण्यात आले तेव्हा देशभरात काँग्रेसकडून जागोजागी आंदोलन करण्यात आली होती. Also Read - NSE Phone Tapping Case : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना अटक, काय आहे प्रकरण?

