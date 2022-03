National Pension Scheme: चालू आर्धिक वर्ष 31 मार्च रोजी संपणार आहे. त्यामुळे आयकरदात्यांनी कर बचतीचे पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी बॉडीने (PFRDA) दिलेल्या माहितीनुसार एनपीएस (NPS) म्हणजेच नॅशनल पेंशन स्कीममध्ये (NPS Scheme) गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला 50,000 रुपयांचा विशेष टॅक्स डिडक्शन लाभ (Tax deduction benefits) मिळेल. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीनुसार (PFRDA) एनपीएसमधी गुंतवणूक 50,000 रुपयांच्या विशेष अतिरिक्त कर लाभासह अधिक फायदेशीर ठरते.Also Read - Income Tax Return Refund: तुमच्या खात्यात अजूनही आला नाही आयटीआर परतावा? जाणून घ्या काय असू शकते कारण

भारत सरकारने पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीची (PFRDA) स्थापना नॅशनल पेंशन योजना (Pension scheme) आणि इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेचे नियमन करण्यासाठी केली आहे. पीएफआरडीए इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे नियंत्रित नाही. (Invest in National Pension Scheme before the end of financial year, get income tax benefit of Rs. 50,000) Also Read - Invenstment tips : सुकन्या समृद्धी योजना की पीपीएफ? कोणत्या योजनेतील गुंतवणूक अधिक फायदेशीर?

एनपीएस आयकर लाभ (NPS income tax benefits)