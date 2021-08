मुंबई : राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) यंदा 12 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार असून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) 10 ऑगस्ट 2021 रोजी (NEET 2021 Registration) संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांना अर्ज दाखल कण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर 11 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्टदरम्यान करेक्शन विंडो खुली होती. या काळात उमेदवारांना त्यांच्या परीक्षा फॉर्ममध्ये बदल करण्याची परवानगी होती. आता एनटीएकडून अधिकृत वेबसाइट neet.nta.nic.in वर परीक्षेचे प्रवेशपत्र जारी करणार आहे. विद्यार्थ्यांना 09 सप्टेंबर रोजी NEET 2021 चे प्रवेशपत्र रोजी दिले जाणार आहे. (NEET 2021 Admit Card: Students will get Admit card for NEET exam on 12th September; Notice issued by NTA)Also Read - NEET 2021 Registration: 'NEET'साठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवली, जाणून घ्या नवी तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया

एनटीएकडून जारी करण्यात आलेल्या सुचनेनुसार परीक्षेच्या तीन दिवस आधी विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्र (NEET 2021 Admit Card) उपलब्ध करून दिले जाईल. हे प्रवेशपत्र विद्यार्थी एनटीएच्या अधिकृत वेबसाइटवरून डाऊनलोड करू शकतात. परीक्षा 12 सप्टेंबरला होणार असल्याने परीक्षेची प्रवेशपत्रे 09 सप्टेंबरला देण्यात येणार आहे. प्रवेशपत्रासोबत स्व-घोषणा फॉर्म देखील उपलब्ध असेल. यामध्ये उमेदवारांना कोरोनाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची समस्या नाही आणि ते परीक्षेला बसण्यासाठी तंदूरुरस्त आहेत, अशा आशयाची माहिती भरावी लागेल.

असे डाऊनलोड करा NEET 2021 प्रवेशपत्र

प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी NTAची अधिकृत वेबसाइट neet.nta.nic.in ला भेट द्या. मुख्यपृष्ठावर प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याची लिंक असेल. तेथे क्लिक करा. आपला रजिस्ट्रेशन नंबर प्रविष्ट करून लॉगिन करा आणि प्रवेशपत्र डाऊनलोड करा. प्रवेशपत्रावर संपूर्ण तपशील वाचा. त्यात कोणतीही चूक तर नाही ना याची खात्री करून घ्या. प्रवेशपत्राची प्रिंट काढा. ही प्रिंट परीक्षेला जाताना सोबत बाळगा.

देशभरातील विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 12 सप्टेंबर 2021 रोजी 13 भाषांमध्ये पेन आणि पेपर पद्धतीने NTA NEET 2021 आयोजित केली जाईल. या भाषांमध्ये NEET (UG) 2021 आयोजित केली जाईल त्यात इंग्रजी, हिंदी, मराठी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्याळम, ओडिया, पंजाबी, तमिळ, तेलुगु आणि उर्दू यांचा या भाषांचा समावेश आहे.