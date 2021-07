नवी दिल्ली : वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नीट (NEET 2021) परीक्षेची तारीख अखेर जाहीर झाली आहे. यावर्षी 12 सप्टेंबर रोजी नीट परीक्षा (NEET Exam) होणार आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी सोमवारी ट्विट करून ही घोषणा केली आहे. यासाठी विद्यार्थी 13 जुलै रोजी (NEET Exam Date) संध्याकाळी 5 वाजेपासून विद्यार्थी ntaneet.nic.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन अर्ज करू शकतील.

गेल्या काही दिवसांपासून नीट परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये नीट परीक्षा कधी होणार याविषयी संभ्रम होता. यापूर्वी नीट परीक्षा 1 ऑगस्ट रोजी असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र त्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरु करण्यात आली नव्हती.अखेर शिक्षणमंत्र्यांनी परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. तसेच परीक्षेच्या वेळी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांचं पालन करण्यात येईल अशी माहिती देखील त्यांनी दिली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी ही घोषणा केली आहे.

The NEET (UG) 2021 will be held on 12th September 2021 across the country following COVID-19 protocols. The application process will begin from 5 pm tomorrow through the NTA website(s).

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले की, “कोविड -19 च्या नियमांचे पालन करून 12 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण देशभरात NEET-UG 2021 परीक्षा घेण्यात येईल. उद्यापासून म्हणजेच मंगळवारपासून NTA च्या संकेतस्थळावर सायंकाळी 5 वाजता अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल. तसेच कोविड -19 च्या नियमांचे पालन व्हावे यासाठी परीक्षा केंद्रातील उमेदवारांना मास्क उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्याासाठी आणि केंद्रातून बाहेर जाण्यासाठी वेगवेगळा वेळ असेल. कॉन्टॅक्टलेस नोंदणी, योग्य स्वच्छता, सामाजिक अंतरावर बसण्याची व्यवस्था इत्यादी बाबी सुनिश्चित केल्या जातील.”

To ensure adherence to COVID-19 protocols, face mask will be provided to all candidates at the centre. Staggered time slots during entry and exit, contactless registration, proper sanitisation, seating with social distancing etc. will also be ensured.

