नवी दिल्ली: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा (NEET) 2021 च्या अर्ज फॉर्ममध्ये दुरुस्ती करण्याची मुदत तीन दिवसांनी वाढवली आहे. आता 13 ऑक्टोबर रोजी रोजी रात्री 11.50 पर्यंत वाढवली आहे. उमेदवार NEET 2021 फेज -2 आणि फेज -1 नोंदणी दरम्यान सादर केलेल्या तपशीलांमध्ये बदल करू शकतात, असे NTA ने म्हटले आहे.

दरम्यान, 12 सप्टेंबर 2021 रोजी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) NEET परीक्षा घेतली होती. त्याची अॅन्सर की आज जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु एनटीएने अर्जांमधील दुरुस्तीसाठी मुदत वाढ दिली आहे. त्यामुळे निकालाची आणि अॅन्सर की ची वाट पाहणाऱ्या उमेदारांना 13 ऑक्टोटबरला करेक्शन विंडो बंद होईपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. तोपर्यंत उमेदवार ntaneet.nic.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन आपल्या अर्जात बदल आणि सुधारणा करू शकतात.

NTA ने अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे की, उमेदवारांसाठी NEET 2021 ऑनलाइन अर्जाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील तपशिलात बदल करण्याची ही शेवटची संधी आहे. सर्व उमेदवार अर्ज, लिंग, राष्ट्रीयत्व, ईमेल, उपश्रेणी आणि दुसऱ्या टप्प्यात काही बदल करू शकतात.

NEET 2021 अॅप्लिकेशन विंडोमध्ये दुरुस्ती कशी करावी?

उमेदवारांनी ntaneet.nic.in वर NEET च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.

मुख्यपृष्ठावर लॉगिन विंडोवर क्लिक करा.

लॉगिन विंडोमध्ये अर्ज क्रमांक आणि संकेतशब्द प्रविष्ट करा.

यानंतर “NEET (UG) -2021 अनुप्रयोगातील सुधारणा” या लिंकवर क्लिक करा.

NEET एप्लीकेशन फॉर्म 2021 मधील तपशील संपादित करा/हटवा/सुधारित करा.

एनटीएने उमेदवारांनी त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल अॅड्रेस क्रॉस-चेक आणि पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. एनटीएकडून ओएमआर उत्तरपत्रिकेची स्कॅन केलेली प्रत म्हणजेच अॅन्सर की आणि स्कोअरकार्ड नोंदणीकृत ई-मेलवर पाठवण्यात येईल.

दरम्यान नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) कडून NEET UG 2021 परीक्षेची अधिकृत अॅन्सर की अॅप्लीकेशन दुरुस्तीची अंतिम मुदत संपल्यानंतरच जारी केली जाऊ शखते. 13 ऑक्टोबर नंतर अॅन्सर की आणि NEET 2021 चा निकाल जाहीर होईल अशी अपेक्षा आहे.