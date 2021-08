नवी दिल्ली : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) NEET 2021 साठी नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे. अधिकृत संकेतस्थळावर जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार यापूर्वी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 ऑगस्ट 2021 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र ती वाढवण्यात आली असून आता 10 ऑगस्ट 2021 रोजी (NEET 2021 Registration) संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार ज्यांना या परीक्षेसाठी (NEET 2021 परीक्षा) अर्ज करायचा आहे, ते NTA NEET च्या अधिकृत वेबसाइटवर neet.nta.nic.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.Also Read - NEET 2021 Date Announced: ठरलं! 12 सप्टेंबरला होणार NEET परीक्षा; उद्यापासून अर्ज प्रक्रिया सुरू

NEET 2021 साठी अर्ज शुल्क 10 ऑगस्ट रोजी रात्री 11.50 पर्यंत भरता येणार आहे. इतर अभ्यासक्रमांबरोबरच (NEET 2021 Exam) बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास इच्छुक उमेदवार देखील वाढवण्यात आलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत अर्ज करू शकतात. अधिकृत सूचनेनुसार उमेदवारांना त्यांच्या ऑनलाइन फॉर्ममध्ये (NEET 2021 Registration) आवडीच्या क्षेत्रातील तपशीलात सुधारणा करता याव्यात यासाठी करेक्शन विंडो 11 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट 2021 पर्यंत खुली राहणार आहे. ज्या उमेदवारांनी आधीच NEET (UG) -2021 साठी अर्ज केला आहे ते या कालावधीत परीक्षा केंद्रासाठी त्यांच्या आवडीचे शहर दुबई (जर त्यांची इच्छा असेल तर) बदलू शकतात.

देशभरातील विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 12 सप्टेंबर 2021 रोजी 13 भाषांमध्ये पेन आणि पेपर पद्धतीने NTA NEET 2021 आयोजित केली जाईल. या भाषांमध्ये NEET (UG) 2021 आयोजित केली जाईल त्यात इंग्रजी, हिंदी, मराठी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्याळम, ओडिया, पंजाबी, तमिळ, तेलुगु आणि उर्दू यांचा या भाषांचा समावेश आहे. (NEET 2021 Registration: Last date to apply for NEET extended find out the new date and application process)

