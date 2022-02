NEET PG Exam 2022: नीट पीजी परीक्षेसाठी (NEET PG Exam 2022) तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बामती आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयने (Union Ministry of Health) नीट पदव्युत्तर पदवीसाठीची परीक्षा पुढे ढकलली आहे. ही परीक्षा 12 मार्च रोजी होणार होती. पण आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नीट पीजी परीक्षा सहा ते आठ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. आता ही परीक्षा मे-जून महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना (MBBS Student) दिलासा मिळाला आहे.Also Read - Bogus Covid 19 Certificate: सावधान! तुमच्याकडे असलेले कोरोना सर्टिफिकेट बनावट तर नाही ना...मोठे रॅकेट सक्रीय?

Union Health Ministry postpones NEET PG exam 2022 by 6-8 weeks

The exam was scheduled to be held on March 12 pic.twitter.com/MPpisjbvvx

— ANI (@ANI) February 4, 2022