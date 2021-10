नवी दिल्ली: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) लवकरच NEET 2021 चा निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मात्र निकालाच्या तारखेबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. NEET UG Result 2021 जाहीर झाल्यानंतर या परीक्षेत बसलेले सर्व उमेदवार अधिकृत वेबसाईट neet.nta.ac.in वर जाऊन आपला निकाल तपासू आणि डाउनलोड करू शकतील. (NEET Result 2021: NEET exam results may be released on this date, find out the latest updates)Also Read - Dhantrayodashi 2021 : कधी आहे धनत्रयोदशी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, महत्त्व आणि पूजा विधी

या वर्षी 12 सप्टेंबर 2021 रोजी NEET UG 2021 परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर NEET UG Answer Key 15 ऑक्टोबर 2021 रोजी जारी करण्यात आली होती. यानंतर उमेदवारांना उत्तरांसंदर्भात आक्षेप नोंदवण्यासाठी वेळ देण्यात आला. आता प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एनटीएचा विशेष समून उपस्थित केलेल्या आक्षेपांकडे लक्ष देईल आणि नंतर NEET 2021 Final Answer Key की तयार केली जाईल. अशा प्रकारे पदवीपूर्व मेडिकल आणि डेंटल प्रवेश परीक्षेचा निकाल अंतिम Answer Key च्या आधारावर जाहीर केला जाईल. यावर्षी 16 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी यूजी मेडिकल / डेंटल प्रवेश परीक्षा दिली होती.

मीडिया रिपोर्टनुसार NEET UG Result 2021 30 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत जारी केला जाऊ शकतो. यापूर्वी वर्ष 2020 मध्ये ही परीक्षा 13 सप्टेंबर 2020 रोजी घेण्यात आली होती आणि त्याचा निकाल 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी जाहीर झाला होता. त्याचप्रमाणे 2019 मध्ये ही परीक्षा 29 मे रोजी घेण्यात आली आणि त्याचा निकाल 4 जून रोजी जाहीर झाला होता.

सामान्यतः नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे (NTA) Answer Key जारी झाल्यानंतर 14 दिवसांनी निकाल देखील जाहीर केला जातो. यंदा Answer Key 15 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आली होती. त्यामुळे या परीक्षेचा निकाल 29 ऑक्टोबर किंवा 30 ऑक्टोबर 2021 रोजी देखील जाहीर केला जाऊ शकतो.

एनटीए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंगसाठी ऑल इंडिया मेरिट लिस्टसह निकाल जाहीर करेल. ऑल इंडिया 15% कोटा जागांसाठी काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमिटीद्वारे आयोजित केले जाईल. ताज्या माहितीनुसार 1 नोव्हेंबर 2021 पासून काउंसलिंग सुरू होणे अपेक्षित आहे. मात्र यासाठी अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना देण्यात आलेली नाही.