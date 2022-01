NEET UG Counselling 2021 Dates: नीट यूजी प्रवेशाच्या तारखेची वाट पाहत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी चांगली बातमी आहे. NEET UG साठी काउंसिलिंग 19 जानेवारी 2022 पासून सुरू होणार आहे. या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी माहिती दिली आहे. तसेच NEET UG समुपदेशन वेळापत्रकाबाबत देखील माहिती दिली आहे. त्यामुळे ज्या उमेदवारांना या प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे आहे ते 19 जानेवारीपर्यंत मेडिकल कौन्सिल कमिटीच्या या mcc.nic.in अधिकृत वेबसाइट वर जाऊन अर्ज करू शकतात. (Counseling for NEET UG will start from 19th January, find out the full schedule here)Also Read - NEET UG Counselling 2021 Dates: जाणून घ्या कधी जारी होणार नीट यूजी काउंसलिंग 2021 साठी तारीख

केंद्रीय मंत्र्यांनी अधिकृत ट्विटर हँडलवर NEET UG काउंसिलिंगच्या तारखेची घोषणा (NEET UG Counseling 2021 Dates) केली आहे. ही काउंसिलिंग चार टप्प्यांत होणार आहे. मनसुख मांडविया यांनी आवश्यक माहिती देऊन विद्यार्थ्यांना ट्विटरवरून शुभेच्छा दिल्या आहेत. “प्रिय विद्यार्थ्यांनो, NEET-UG साठी 19 जानेवारीपासून MCC द्वारे काउंसिलिंग सुरू केले जात आहे. तुम्ही सर्व देशाचे भविष्य आहात आणि तुमच्या सर्वांच्या सेवेतून धर्माच्या मंत्राने तुमच्या कारकिर्दीला नवी दिशा मिळेल अशी आशा आहे. मी सर्वांना माझ्या शुभेच्छा देतो”, असं ट्वीट मनसुख मांडविया यांनी केले आहे.

प्रिय छात्रों, MCC द्वारा NEET-UG के लिए काउंसलिंग 19 जनवरी से प्रारंभ की जा रही है। आप सभी देश का भविष्य हैं और आशा है की आप सभी सेवा ही धर्म के मंत्र के साथ अपने करियर को आगे नई दिशा देंगे। मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) January 13, 2022

येथे तपासा वेळापत्रक

उमेदवार एमसीसीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन NEET काउंसिलिंग प्रक्रियेचे संपूर्ण वेळापत्रक तपासू शकतात. दरम्यान, यावेळी 15 टक्के ऑल इंडिया कोटा (AIQ) जागांसाठी EWS, OBC आरक्षण निकष लक्षात घेऊन प्रवेश नवीन केले जातील. (Counseling for NEET UG will start from 19th January, find out the full schedule here)