Nepal Plane Crash: डबल इंजिन असलेले डबल इंजिन विमानाने रविवारी पोखरा एअरपोर्टवरून उड्डान घेतली होती. परंतु विमान मस्तंगला पोहोचताच संपर्क तुटला. आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विमानाचा अपघात झाला असून मुस्तांग भागातील कोबानमध्ये अवशेष सापडले आहेत. 14 मृतदेह सापडल्याचीही माहिती मिळाली आहे. खराब वातावरणामुळे विमानाचा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला आहे. रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धपातळीवर सुरू आहे.

नेपाळमध्ये तारा एअरलाइन्सच्या दुर्घटनाग्रस्त विमानाचे फोटो सोमवारी समोर आले. 4 भारतीय नागरिकांसह 22 प्रवाशी होते. ते पोखराहून जोमसोमला निघाले होते. विमानाने रविवारी 9 वाजून 55 मिनिटांला उड्डाण केले. परंतु विमान मस्तंगला पोहोचताच ते संपर्काच्या बाहेर गेले.

Rescue effort to search plane of Tara Air is resumed…. Sent from Viber https://t.co/o7gHku9WU4 pic.twitter.com/nIkuICtHXj

— NASpokesperson (@NaSpokesperson) May 30, 2022