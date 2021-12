मुंबई : Netflix वापरकर्त्यांसाठी चांगली बातमी आहे. कंपनीने अधिकृतपणे आपल्या सर्व सबस्क्रिप्शन प्लॅनच्या किमती भारतात स्वस्त केल्या आहेत.आता युजर्सना नेटफ्लिक्सवर (OTT Apps) अगदी कमी खर्चात मनोरंजनाचा आनंद घेता येणार आहे. कमी झालेल्या किमती आजपासून म्हणजेच 14 डिसेंबरपासून लागू करण्यात आल्या आहेत. (OTT अॅप्स) तुम्हालाही स्वस्तात नेटफ्लिक्सचा आनंद घ्यायचा असेल तर आता तुम्ही (Disney + Hotstar) सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता. Netflix चा सर्वात स्वस्त प्लॅन आता फक्त 149 रुपयांमध्ये उपलब्ध झाला आहे. त्याची किंमत आधी 199 रुपये होती.Also Read - नवीन ओटीटी सर्व्हिस Hayu भारतामध्ये लाँच, Amazon Prime आणि Netflixला देणार टक्कर!

दरम्यान, अलीकडेच Amazon Prime ने आपल्या सबस्क्रिप्शन प्लॅनच्या किंमती वाढवल्या आहेत. त्यामुळे Netflix ची किंमत कपात हे यूजर्ससाठी एक मोठं गिफ्ट मानलं जात आहे. चला जाणून घेऊया Netflix प्लॅनच्या किमती. (Netflix Subscription Price Cut in India, Now subscription for just Rs 149 per month)

नेटफ्लिक्सचे नवे प्लॅन्स

Netflix ने प्लॅन्सच्या किंमतीत जवळपास 60 टक्क्यांनी कपात केली आहे. त्यामुळे यूजर्स आता अतिशय कमी किमतीत प्लान खरेदी करू शकणार आहे. जर तुम्ही Netflix चा मोबाईल प्लान विकत घेणार तर त्यासाठी तुम्हाला 149 रुपये मोजावे लागतील, जो आतापर्यंत 199 रुपयांना मिळत होता. कंपनीच्या बेसिक प्लानची किंमत 499 रुपये आहे पण आता त्याची किंमत 199 रुपये करण्यात आली आहे.

याशिवाय Netflix चा स्टँडर्ड प्लान 649 रुपयांऐवजी 499 रुपयांमध्ये उपलब्ध असेल. दुसरीकडे जर तुम्हाला प्रीमियम प्लॅन घ्यायचा असेल तर तुम्हाला 649 रुपये द्यावे लागतील जो आतापर्यंत ते 799 रुपयांना मिळत होता. Netflix ने आपल्या नवीन प्लॅनला ‘Happy New Prices’ असे नाव दिले आहे आणि हे सर्व प्लॅन 14 डिसेंबर 2021 पासून लागू झाले आहे. Netflix भारतात 2016 मध्ये सुरू झाले होते आणि ते वापरकर्त्यांमध्ये खूप लोकप्रिय देखील झाले आहे.