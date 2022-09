New CDS News Anil Chauhan: जनरल बिपिन रावत यांच्या निधनानंतर जवळपास 9 महिन्यांनी देशाला नवीन CDS मिळाले आहेत. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) अनिल चौहान यांना देशाचे नवे सीडीएस बनवण्यात आले आहे. अनिल चौहान यांच्या नियुक्तीला सरकारने मान्यता दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 40 वर्षांच्या कारकिर्दीत लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांनी जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतात अनेक कमांड, कर्मचारी तसेच बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये काम केले आहे. त्यांना संरक्षणाचा दांडगा अनुभव आहे.Also Read - Pm Modi on Lata Mangeshkar: आज अयोध्येत होणार लता चौकाचे उद्घाटन, पंतप्रधानांनी ट्वीट करत व्यक्त केला आनंद!

Govt of India appoints Lt General Anil Chauhan (Retired) as the next Chief of Defence Staff (CDS) who will also function as Secretary to Government of India, Department of Military Affairs: MoD pic.twitter.com/Ohg156uwTx

— ANI (@ANI) September 28, 2022