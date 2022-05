New Labor Code: आर्थिक वर्ष 2022-23 ( Financial Year 2022-23) पासून देशात नवीन कामगार कायदा (New Labor Law) लागू होण्याची शक्यता आहे. या कयाद्यानुसार देशात लवकरच चार दिवसांचा आठवडा लागू होण्याची चिन्हं आहे. कामगार कायद्यातील हा मोठा बदल असणार आहे. त्यामुळे देशात चार दिवसांचा आठवडा (4 Day week in india) होणार का? याचा कर्मचाऱ्यांच्या कामावर नक्की कसा परिणाम (Benefits of 4 day week ) होईल? याबाबत अनेक संभ्रम आहेत. अनेक वेळा याबाबत शासनदरबारी मंथन देखील झाले आहे.Also Read - Provident Fund: नोकरदार वर्गासाठी सरकारचं गिफ्ट; PF वर मिळणार जास्त व्याज; जाणून घ्या सविस्तर

याबाबत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्ह्णणण्यानुसार, नवीन लेबर कोड 2022-23 (New Lanor Code in FY 2022-23 ) या आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. कारण मोठ्या संख्येनं राज्यांनी यावरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप दिलं आहे. केंद्रानं फेब्रुवारी 2021 मध्ये या संहितांवरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. परंतु कामगार हा समवर्ती विषय असल्यानं केंद्र आणि राज्यांनीही ते एकाच वेळी लागू करावेत असं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2022-23 मध्ये देशात चार दिवस दिवसांचा आठवडा सुरु होण्याची शक्यता आहे. तसंच नवीन लेबर कोडही लागू होण्याची शक्यता आहे. या नवीन संहिता अंतर्गत, रोजगार आणि कार्य संस्कृतीशी संबंधित कर्मचार्‍यांचे घरून पगार, कामाचे तास आणि आठवड्याच्या दिवसांची संख्या यासह अनेक पैलू, सर्वसाधारणपणे, बदलू शकतात. Also Read - New Wage Code: नोकरदारांना 'अच्छे दिन' येणार! नव्या कामगार नियमांनुसार मिळणार 'हे' लाभ

मूळ वेतन आणि पीएफमध्ये होणार बदल

नवीन लेबर कोड कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन आणि पीएफची (PF) गणना करण्याच्या पद्धतीमध्ये मोठा बदल घडवून आणतील. या नवीन नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांचे पीएफ खात्यात दरमहा योगदान वाढेल परंतु मासिक वेतन कमी होईल. नियम भत्ते 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होतील, ज्याचा अर्थ असा होतो की पगाराचा अर्धा भाग मूळ वेतन असेल. मूळ वेतनात वाढा झाल्याने कर्मचार्‍यांचे पीएफमध्ये जास्त कापत होईल. यासह ग्रॅच्युटीमध्ये ही वाढ होईल. असंघटीत कर्मचार्‍यांसाठी देखील हा नियम लागू राहील. पगार आणि बोनसच्या नियमात देखील यामुळे बादल होईल. Also Read - New Salary Structure: येत्या काही दिवसात तुमच्या पगारात होऊ शकते घट, जाणून घ्या काय आहे कारण?

महिलांना मिळणार सुविधा

नवीन कामगार कायद्यानुसार कामगारांना किमान वेतन द्यावे लागेल. सामाजिक सुरक्षेसाठी प्रोव्हिडेंट फंड ( PF ) सुविधा देणे बंधनकारक असणार आहे. यासह संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्व कर्मचार्‍यांना ईएसआय ( ESI ) कव्हरेज मिळेल. तसेच महिलांना सर्व प्रकारचं काम करण्याची परवानगी मिळेल.