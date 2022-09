New Labour Code: कर्मचाऱ्यांच्या हितापासून त्यांच्या कार्यसंस्कृतीपर्यंत सोयीनुसार बदल होत आहेत. सरकारने नवीन कामगार कायदा लवकरच लागू करण्याची योजना आखली असून लवकरच देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना मोठी बातमी मिळू शकते. विशेष बाब म्हणजे नव्या कामगार कायद्यात (New Labour Law) कर्मचाऱ्यांना अधिक सुट्या देखील मिळू शकतात आणि त्यांच्या कामाच्या वेळेत मोठा बदल होऊ शकतो. वास्तविक नवीन कामगार कायद्याची विशेष बाब म्हणजे केंद्र सरकारला ही नवीन प्रणाली एकाच वेळी संपूर्ण देशात (Three days holidays) लागू करायची आहे. यामुळे सर्व राज्ये एकत्र या प्रणालीत (New Labor Code Update) प्रवेश करतील. तसेच लोकांचे वैयक्तिक जीवन आणि काम यात सुधारणा करण्यासाठी काम केले जात आहे. लवकरच हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो.Also Read - New Labor Code: वर्षात 180 दिवस काम, टेक होम सॅलरी घटणार, काय काय बदल होणार?

आठवड्यात 3 दिवस मिळेल सुट्टी

नवीन कामगार कायद्यामध्ये 4 नवीन कोड असतील जे कामगार संहिता वेतन (Wage), सामाजिक सुरक्षा (Social Security), औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) आणि व्यावसायिक सुरक्षा (Occupational Safety) यांच्याशी संबंधित आहेत. त्या सर्वांसाठी वेगवेगळे नियम आणि कायदे असतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व कोडमध्ये 3 दिवसांच्या रजेवर चर्चा केली जाईल. म्हणजेच नोकरदारांना आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टी मिळेल.

कामाचे तास वाढणार

नवीन कोडमध्ये 3 दिवस सुट्टी आणि 4 दिवस काम असेल असे मानले जाते. परंतु दैनंदिन कामाचे तास वाढवले ​​जातील आणि आठवड्याचा एकूण वेळेतील काम 4 दिवसांत पूर्ण करावे लागेल. तुम्ही 9 तास काम करत असाल तर नवीन प्रणालीमध्ये तुम्हाला 12 तास काम करावे लागेल. एकंदरीत तुम्हाला आठवड्यात 48 तास काम करावे लागेल आणि ही लोकांसाठी चांगली बातमी असेल. कारण यामुळे सर्वांना कुटुंबाला देखील वेळ देता येणार आहे.

दीर्घ सुट्टीचा मिळणार लाभ

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नवीन लेबर कोड अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना दीर्घ रजा घेण्यासाठी कोणत्याही कंपनीत 180 दिवस काम करावे लागेल. यासाठी सध्या 240 दिवस काम करावे लागते. तुम्ही एखाद्या कंपनीत 6 महिने काम केले असेल तर तुम्ही तेथे दीर्घ रजेसाठी अर्ज करू शकता. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांसाठी ही आणखी एक मोठी गोष्ट ठरू शकते.

पगारात पीएफचे योगदान वाढेल

नव्या कामगार कायद्यात केवळ वर्क कल्चर आणि दीर्घ सुट्टी याबाबतच नाही तर पगारातही अनेक बदल होणार आहेत. यामध्ये पीएफ योगदान वाढवले जाऊ शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर अधिक पैसे मिळू शकतील. तसेच सॅलरी स्ट्रक्चरसह हातात येणाऱ्या पगारातही बदल होऊ शकतो असा दावाही करण्यात येत आहे.