New Wage Code: नवे वर्ष म्हणजेच 2022 मध्ये नवा कामगार कायदा (New Wage Code) लागू होण्याची शक्यता आहे. नवा कायदा (New labour Code) लागू झाल्यानंतर नोकरदारांच्या पगार रचनेत मोठा बदल होऊ शकतो. एवढेच नाही या नव्या नियमात कर्मचाऱ्यांच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांपासून (Week off) ते कामाचे तासपर्यंतचे (Working Hours) सगळे नियम बदलणार आहेत. नव्या वेज कोडनुसार, (New labour Code), नोकरदारांना आठवड्याच केवळ 4 दिवस काम (4 Day Work Week) आणि 3 दिवस सुट्टी (3 off) मिळणार आहे. परंतु, कामाचे तास वाढणार आहे. 8 तास काम करण्याऐवजी नोकरदारांना 12 तास काम (12 Hour Shift) करावे लागेल. याचा अर्थ असा, की प्रत्येक आठवड्याला 48 तास कामाचा नियम लागू होईल, असेही कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत देशातील 13 राज्यांनी मसुदा (New Labour Code Draft) तयार केला आहे.Also Read - UPSC Recruitment 2021 : यूपीएससीद्वारे अनेक पदांसाठी भरती, तगडा अधिक पगार, अर्ज करण्यासाठी उद्या शेवटचा दिवस

‘लाईव्ह हिंदुस्तान’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, नवा वेज कोडमध्ये आधीचे नियम देखील लागू असतील. नवा वेज कोड आल्यानंतर जुन्या नियमांचे काय? असा प्रश्न नोकरदारांना पडला होता. नवा कायदा लागू झाल्यानंतर देखील जुने नियम आधीप्रमाणेच कायम असतील, असे कामगार मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले आहे. जो नोकरदार आठ तास काम करू इच्छित आहेत, त्यांना आठवड्यातून एक दिवस साप्ताहिक सुट्टी मिळेल. Also Read - UPSC Recruitment : यूपीएससीद्वारे अनेक पदांसाठी भरती सुरू, आत्ताच अर्ज करा, 2 लाखांपेक्षा जास्त पगार

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील जवळपास 13 राज्यांनी नव्या कामगार कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात नवा कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर पगार रचनेत मोठा बदल होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम पगारात घट होण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय कामाचे तास, ओव्हरटाईम, ब्रेक टाईम यासारख्या गोष्टींबाबतही नव्या लेबर कोडमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. Also Read - कोट्यवधींच्या संपत्तीचा मालक आहे Dharmesh Yelande, जाणून घ्या Net Worth, Income आणि Fees

काय आहे लेबर कोड्स ?

केंद्र सरकारने 29 कामगार कायदे एकत्र करून 4 नवीन वेतन संहिता (New labour Code) तयार केले आहेत. संसदेने ऑगस्ट 2019 मध्ये तीन कामगार संहिता, औद्योगिक संबंध, कामाची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती, सामाजिक सुरक्षा यासंबंधीचे नियम बदलले होते. हे नियम सप्टेंबर 2020 रोजी लागू करण्यात आले होते.

मजुरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवर चार लेबर कोड्स पुढील आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने देखील नव्या नियमांवर चर्चा करून त्याला अंतिम रुप दिले आहे. त्यानंतर संबंधित राज्य सरकारला देखील आपापले नियम तयार करावे लागणार आहेत. या सर्व संहिता एकाच वेळी लागू केल्या जाणार आहे. वेतन संहिता कायदा, 2019 नुसार, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार कंपनीच्या (CTC) खर्चाच्या 50 टक्के पेक्षा कमी असू शकत नाही. सध्या अनेक कंपन्या मूळ पगार कमी देतात. तर त्यातुलनेत भत्ते जास्त असतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर कमी रक्कम मिळते. कारण बेसिक पे वाढल्याने कर्मचाऱ्यांचा पीएफ अधिक कापला जाईल, म्हणजेच त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल.

त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या पीएफसह ग्रॅच्युइटीचे योगदानही वाढेल.असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही नवीन वेतन संहिता लागू होणार आहे. उद्योग आणि क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात समानता असेल.

30 मिनिटे जास्त काम केल्यास मिळेल ओव्हरटाइम

नव्या कायद्यात 15 ते 30 मिनिटे ओव्हरटाईम टाईम देखील समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. सध्याच्या नियमानुसार, 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ ओव्हरटाइमसाठी पात्र मानला जात नाही. या मसुद्यात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला 5 तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करण्यास भाग पाडता येणार नाही.