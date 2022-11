New Maruti Dzire: जबरदस्त मायलेजसह नव्या लूकमध्ये लॉन्च होणार मारुती डिझायर

New Maruti Dzire: मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki ) डिझायर (New Maruti Dzire) आणि मारुती स्विफ्ट (New Maruti Swift) नवीन अपडेटसह लॉन्च होणार आहेत. कंपनी या दोन्ही कार नव्या लूकसह आणि अपटेडसह लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे.

New Maruti Dzire: प्रसिद्ध अटोमोबाईल कंपनी मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki ) आपल्या दोन लोकप्रिय कार नव्या अवतारात लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. रिपोर्ट्सनुसार मारुती डिझायर (New Maruti Dzire) आणि मारुती स्विफ्ट (New Maruti Swift) नवीन अपडेटसह लॉन्च होणार आहेत. विशेष म्हणजे नवीन मारुती डिझायर आणि स्विफ्ट या त्यांच्या सेगमेंटमधील मजबूत हायब्रिड तंत्रज्ञानासह येणाऱ्या पहिल्या कार असतील. एका रिपोर्टनुसार, नवीन मारुती डिझायरमध्ये 3-सिलेंडर सेटअपसह नवीन 1.2-लीटर पेट्रोल इंजिन मिळेल. यामध्ये टोयोटाचे स्ट्राँग हायब्रीड तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे.

नवीन मारुती डिझायरचे मायलेज

नवीन मारुती डिझायरचे (New Maruti Dzire Mileage) कोडनेम Z12E असे ठेवण्यात आले आहे. स्ट्राँग हायब्रीड सिस्टीमसह मारुती सुझुकीचे नवीन पेट्रोल इंजिन नव्या स्विफ्ट आणि डिझायरला भारतातील सर्वात जास्त मायलेज कार बनवेल असे मानले जात आहे. रिपोर्टनुसार दोन्ही मॉडेल 35 ते 40 kmpl पर्यंत ARAI-प्रमाणित मायलेज देऊ शकतात. हे देशातील आतापर्यंत कोणत्याही वाहनाचे सर्वाधिक मायलेज असेल. अपडेटेड पॉवरट्रेनसह, नवीन मारुती डिझायरची विक्री चांगली होण्याची अपेक्षा आहे. ही कार आगामी CAFE II स्टँडर्स देखील पूर्ण करेल.

नवीन मारुती डिझायरचे इंजिन

सध्या मारुती सुझुकी डिझायर (New Maruti Dzire Engine) आणि स्विफ्टमध्ये 1.2-लिटर, 4-सिलेंडर K12N ड्युअलजेट पेट्रोल इंजिन देण्यात येणार आहे. यासोबत 5-स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे ऑप्शन उपलब्ध आहे. सध्या या दोन्ही कारचे मॅन्युअल व्हेरियंट 23.26kmpl चे मायलेज देतात आणि AMT व्हेरियंट 24.12kmpl मायलेज देते. नवीन अपडेट व्हर्जननंतर या दोन्ही कार फॅक्टरी-फिट सीएनजी किटसह देखील लॉन्च होऊ शकतात.

नवीन मारुती डिझायर किंमत

नवीन मारुती सुझुकी डिझायर आणि स्विफ्ट या दोन्ही कार आकर्षक डिझाईन आणि अपडेटेड इंटिरियरसह लॉन्च केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. रेग्युलर पेट्रोल मॉडेलच्या तुलनेत या कार्सचे स्ट्राँग हायब्रीड व्हेरियंट सुमारे 1 लाख ते 1.50 लाख रुपयांनी महाग (New Maruti Dzire Price) असू शकते. डिझायरचं सध्याच्या जनरेशनचं मॉडेल लाइनअप एक्स-शोरूमनुसार 6.24 लाखांपासून ते 9.18 लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीत उपलब्ध आहे. रिपोर्ट्सनुसार हायब्रीड पॉवरट्रेन असलेली नवीन डिझायर भारतात जानेवारी ते मार्च 2024 पर्यंत लॉन्च केली जाऊ शकते.