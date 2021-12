मुंबई : आजकाल ओटीटी (OTT) सेवा वापरकर्त्यांमध्ये खूपच लोकप्रिय आहेत आणि याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. सध्या अ‍ॅमेझॉन प्राइम (Amazon Prime) आणि नेटफ्लिक्ससह (Netflix) अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म (OTT Platform) मार्केटमध्ये आहेत. या ओटीटी प्लॅटफॉर्मला (OTT Apps in India) टक्कर देण्यासाठी नवीन सेवा सुरु करण्यात आली आहे. ऑल-रिअ‍ॅलिटी टीव्ही आणि एनबीसी युनिव्हर्सल ( NBC Universal) यांनी अधिकृतपणे त्यांची अ‍ॅड-फ्री सब्सक्रिप्शन व्हिडिओ-ऑन-डिमांड (SVOD) स्ट्रीमिंग सर्व्हिस ‘Hayu’ भारतात लाँच करण्यात आली आहे. याचा उपयोग सर्व प्रकारच्या डिव्हाइस म्हणजेच मोबाईल, टॅब्लेट, लॅपटॉप, कनेक्टेड टीव्ही आणि निवडक कन्सोलवर डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर (DTC) वर लाँच केले जाऊ शकते.Also Read - Postpaid Plan Price Hike: प्रीपेडनंतर आता पोस्टपेड यूजर्सला धक्का, Airtel आणि Vodafone- Idea चे प्लान महागणार!

Hayu मध्ये तुम्हाला रिअ‍ॅलिटी टीव्ही कंटेंटचे 8,000 हून अधिक भाग पाहायला मिळतील. त्यात 'Keeping Up with the Kardashians'चा देखील समावेश आहे. याशिवाय तुम्ही द रिअल हाऊसवाइव्हज, टॉप शेफ, मिलियन डॉलर लिस्टिंग आणि फॅमिली कर्मा (The Real Housewives, Top Chefs, Million Dollar Listing, Family Karma) इत्यादी देखील पाहू शकता. या अ‍ॅपचे सब्सक्रिप्शन 3 आणि 12 महिन्यांसाठी उपलब्ध असेल. जर तुम्ही 3 महिन्यांसाठी सब्सक्रिप्शन घेतले तर तुम्हाला 349 रुपये द्यावे लागतील. तर 12 महिन्यांच्या सबस्क्रिप्शनसाठी 999 रुपये द्यावे लागतील.

Hayu सर्व्हिसमध्ये इंग्रजी भाषेची अनस्क्रिप्टेड सब-झोनरची मोठी व्हेरायटीसोबत विस्तृत निवड आहे. यामध्ये घर आणि डिझाइन, डेटिंग, स्वयंपाक, फॅशन आणि वास्तविक गुन्हे यांचा समावेश आहे. सब्सक्राईबर्सला स्पॉइलर्सचे टेन्शन घेण्याची गरज नाही कारण यूएसचे जास्त करुन शोज, यूएस ब्रॉडकासच्या रुपाने Hayuवर त्याच दिवशी उपल्बध होतात.

डायरेक्ट टू कन्झ्युमर-ग्लोबलचे व्यवस्थापकीय संचालक हेन्ड्रिक मॅकडरमॉट यांनी सांगितले की, ‘भारतातील रिअ‍ॅलिटी टीव्हीची प्रचंड लोकप्रियता पाहता आम्हाला या देशात Hayu लाँच करताना आनंद होत आहे. आम्ही सर्वोत्कृष्ट सामग्रीसह भारतीय प्रेक्षकांना सेवा देण्यासाठी तयार आहोत. Hayu आधीपासूनच 27 देशांमध्ये रिअ‍ॅलिटी टीव्हीचे प्रीमियर डेस्टिनेशन आहे आणि आता भारतातही तीच उत्तम सेवा देईल.’