नवी दिल्ली: टाटा सन्स (Tata Sons) आता एअर इंडियाचे (Air India Disinvestment) नवे मालक असणार आहे. टाटा सन्सनं सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडियाच्या लिलावात बोली जिंकली. (Tata Group wins Air India bid: Reports) एअर इंडियाच्या पॅनलकडून टाटा ग्रूपची निवड करण्यात आल्याचं वृत्त समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारनं ट्वीट करून स्पष्टीकरण दिलं आहे.Also Read - अधिकारी बनण्याचं स्वप्न भंगल्याने MPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या

‘ब्लूमबर्ग’ वृत्तसंस्थेच्या (Bloomberg Report on Air India) अहवालानुसार, एअर इंडिया तब्बल 67 वर्षांनंतर पुन्हा टाटा सन्सच्या ताब्यात (Tata Sons) जाणार असल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, केंद्र सरकारनं हे वृत्त फेटाळून लावलं आहे. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंटने (DIPAM) ट्वीट करत या वृत्ताबाबत मोठा खुलासा केला आहे. तो म्हणजे, ‘एअर इंडिया निर्गुंतवणुकीच्या (Air India Disinvestment) प्रकरणात भारत सरकारनं आर्थिक निविदांना मंजुरी दिल्याचे सांगणारे मीडिया रिपोर्ट चुकीची आहे. सरकार याबाबत अंतिम निर्णय घेईल, त्यानंतर मीडियाला सविस्तर माहिती दिला जाईल, असं DIPAM ने दिलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. Also Read - Big News: Air India Sale! तब्बल 68 वर्षांनंतर Tata Group ला मिळणार एअर इंडियाचा ताबा

Media reports indicating approval of financial bids by Government of India in the AI disinvestment case are incorrect. Media will be informed of the Government decision as and when it is taken: Secretary, Department of Investment and Public Asset Management, GoI pic.twitter.com/PoWk7UceF5

— ANI (@ANI) October 1, 2021