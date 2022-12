Nilanchal Express Video: ट्रेनमध्ये निवांत बसला होता प्रवासी; खिडकीमधून रॉड येऊन आरपार घुसला, अन्...

Nilanchal Express Video: रेल्वेच्या (Train) खिडकीजवळ निवांत बसून प्रवास करणाऱ्या एका तरुणाला बसल्या जागी मृत्यूने गाठले आहे. अलीगढच्या सोमना आणि डंबर रेल्वे स्थानकादरम्यान निलांचल एक्सप्रेसमध्ये भीषण अपघात झाला. रुळाच्या कडेला पडलेला लोखंडी रॉड 110 किमी प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या निलांचल एक्स्प्रेसच्या जनरल डब्याची काच फोडत एका प्रवाशाच्या गळ्यात घुसला. या अपघातात हरिकेश दुबे (वय 34, रा. सुलतानपूर) याचा जागीच मृत्यू झाला.

रॉड येथून थेट त्या तरुणाच्या गळ्यात घुसला. त्याच्या शेजारी दुसऱ्या सीटवर बसलेली महिला थोडक्यात बचावली. अपघातानंतर त्याच डब्यात रक्ताने माखलेल्या मृतदेहासोबत घाबरलेल्या प्रवाशांनी सुमारे अर्धा तास अलिगडपर्यंतचा प्रवास केला. निलांचल एक्स्प्रेसमधील या घटनेने ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना हादरवून सोडले आहे. या घटनेनंतर त्या डब्यातील बहुतांश प्रवासी घाबरले होते.

सकाळी 8.50 च्या सुमारास हा अपघात झाला. त्यावेळी ट्रेन 110 किमी वेगाने धावत होती. त्यानंतर ट्रेन अलिगढला पोहोचेपर्यंत सुमारे 32 मिनिटे लागली. ही 32 मिनिटे अत्यंत भयावह होती. पुन्हा असे काही घडते की काय हा विचार करुनच प्रवाशी घाबरत होते. दरम्यान खिडकी जवळ बसलेले सर्व प्रवाशांनी आपल्या जागा सोडल्या. ते रेल्वेच्या मध्यभागी आहे. या अर्धा तास संपूर्ण रेल्वेमध्ये दहशतीचे वातावरण होते.

या घटनेनंतर रेल्वेने हा अपघात कोणत्याही बांधकामासाठी आणलेल्या वस्तूंमुळे झाला आहे हे मान्य करण्यास नकार दिला. त्याचवेळी अधिकारी घटनास्थळ शोधण्यात व्यस्त आहेत. ट्रेनचा वेग जास्त असल्याने अद्याप घटनास्थळाचा शोध लागलेला नाही. सीपीआरओ एनसीआर हिमांशू शेखर उपाध्याय यांनी सांगितले की, आरपीएफ आणि जीआरपी संयुक्तपणे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

Freak accident on board #Delhi–#Kanpur #NeelachalExpress: Man dies after being impaled by an iron rod that broke through a glass window and struck him in the neck pic.twitter.com/uIybUTed3m

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) December 2, 2022