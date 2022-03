Nitin Gadkari Car: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींपासून (Petrol Diesel Price Hike) वाचवण्यासाठी एक अनोखा फॉर्म्युला घेऊन संसदेत पोहोचले. ते संसदेसमोर दाखल होताच लोकांच्या नजरा गडकरींच्या कारवर खिळल्या. खरंतर गडकरी (Nitin Gadkari) आज ग्रीन हायड्रोजनवर चालणाऱ्या कारमधून (Green Hydrogen Car) संसदेत दाखल झाले. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचे दर (Petrol Diesel Gas Price) सातत्याने वाढत आहेत. आपण ते आयात करतो आणि पेट्रोल-डिझेलमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण देखील होते. त्यामुळे पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे (Atmanitrbhar Bharat) स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला तेलाच्या बाबतीतही स्वयंपूर्ण व्हायला हवे असे ते म्हणाले.Also Read - Petrol Diesel Price Today: आज पुन्हा उडाला पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा भडका, जाणून घ्या आपल्या शहरातील दर

परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते देशातील ग्रीन हायड्रोजन फ्युएल सेलवर चालणारी देशातील पहिली कार (Hydrogen based Fuel Cell Electric car) टोयोटा मिराईचे (Toyota Mirai) लॉन्चिग करण्यात आले. ही कार टोयोटा आणि किर्लोस्कर (Toyota-Kirloskar) यांनी संयुक्तपणे विकसित केली आहे. ही कार अतिशय अद्वितीय तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. गिनीज बुकमध्ये नोंद असलेल्या या स्पेशल कारने 1300 किमीचे अंतर कापले आहे. जपानी भाषेत मिराईचा अर्थ भविष्य असा होतो. याच अर्थावरून या कारचे नाव ठेवण्यात आले आहे. या कारबाबत माहिती देताना गडकरी म्हणाले की "हे वाहन लवकरच भारतात येणार असून देशात मोठी क्रांती होणार आहे. यामुळे आयात कमी होईल आणि आत्मनिर्भर भारताचे आमचे स्वप्न नक्कीच साकार होईल".

Delhi | Union Road Transport & Highways minister Nitin Gadkari arrives at Parliament in a green hydrogen-powered car

The name of this car is 'Mirai', it means the future. We have to become self-reliant in fuels as well, he says. pic.twitter.com/u5cA8IGoxq

— ANI (@ANI) March 30, 2022