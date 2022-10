Nobel Prize For Chemistry 2022: रसायनशास्त्रातील 2022 सालचे नोबेल पुरस्कार कॅरोलिन बर्टोझी (Carolyn Bertozzi), मॉर्टन मेल्डल (Morten Meldal) आणि के. बॅरी शार्पलेस (Barry Sharpless) यांना देण्यात आला आहे. समान भागांमध्ये ‘अणूंचे एकाचवेळी विखंडन’ करण्याची पद्धत विकसित केल्याबद्दल या तीन शास्त्रज्ञांना हा पुरस्कार (Nobel For Chemistry 2022) देण्यात आला आहे. रॉयल स्वीडिश अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेसचे सरचिटणीस हॅन्स अॅलेग्रेन यांनी बुधवारी स्वीडनच्या स्टॉकहोम येथील कॅरोलिंस्का इन्स्टिट्यूटमध्ये विजेत्यांच्या नावांची घोषणा केली. त्याचे कार्य क्लिक केमिस्ट्री आणि बायोर्थोगोनल प्रतिक्रियांच्या रुपात ओळखले जाते.

कर्करोगाची औषधे तयार करण्यासाठी, डीएनए मॅपिंग करण्यासाठी आणि विशिष्ट हेतूच्या अनुशंघाने साहित्य तयार करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. बर्टोझी कॅलिफोर्नियातील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात आहेत, मॉर्टन मेल्डल डेन्मार्कमधील कोपनहेगन विद्यापीठातून आहेत आणि के. बॅरी शार्पलेस कॅलिफोर्नियातील स्क्रिप्स रिसर्चशी संबंधीत आहेत. शार्पलेस यांना यापूर्वी 2001 मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. त्यांना यंदा दुसऱ्यांदा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. दोन वेळा हा महत्त्वाचा पुरस्कार मिळवणारे ते पाचवे व्यक्ती आहेत.

