Nobel Prize for Literature: यंदाचा साहित्याचा नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका अ‍ॅनी अर्नोक्स ( Annie Ernaux) यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. अ‍ॅनी अर्नोक्स यांच्या नावाची घोषणा नोबेल पारितोषिक (Nobel Prize) समितीने केली आहे. अ‍ॅनी अर्नोक्स यांनी फ्रेंचसह इंग्रजीमध्ये अनेक कादंबऱ्या, नाटके आणि लेख लिहिले आहेत. अनेक चित्रपटांच्या कथाही त्यांनी लिहिल्या आहेत. या वर्षीचा रसायनशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार कॅरोलिन आर. बर्टोझी, मॉर्टन मेल्डल आणि के. बॅरी शार्पलेस यांना प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फ्रेंच लेखिका अ‍ॅनी अर्नोक्स यांचा जन्म 1940 मध्ये झाला. नॉर्मंडीमधील यवेटोट या छोट्याशा गावात त्यांचे बालपण गेले. त्यांच्या पालकांचे किराणा दुकान आणि कॅफे होते. त्या लहानपणापासूनच महत्त्वाकांक्षी होत्या. अ‍ॅनी या विविध विषयांवर लिहितात. त्यांनी नेहमीच विविध पद्धती, लिंग, भाषा आणि वर्गावर आधारित असमानतेवर लिहिले. अ‍ॅनी यांनी 1971 मध्ये आधुनिक साहित्यात आपले शिक्षण पूर्ण केले. त्यांनी 1974 मध्ये वयाच्या 34 व्या वर्षी आपला साहित्यिक प्रवास सुरू केला. त्यांची पहिली कादंबरी आत्मचरित्रात्मक होती. जिचे शीर्षक 'क्लीन्ड आउट' असे आहे. 1984 मध्ये, त्यांना 'ला प्लेस' या कामासाठी प्रतिष्ठित फ्रेंच सन्मान रेनॉडो मिळाला. हे पुस्तक त्यांचे त्यांच्या वडिलांशी असलेले नाते आणि एका छोट्या फ्रेंच गावात वाढणे, मोठे होणे आणि नंतर त्यांच्या पालकांपासून वेगळे होणे या अनुभवांवर आधारित आहे.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022