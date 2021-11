मुंबई : प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर Nokia ने आपला पहिला अँड्रॉइड टॅबलेट भारतीय बाजारात लॉन्च केला आहे. या टॅबलेटमध्ये 2K डिस्प्ले आणि स्टिरीओ स्पीकर (Best Tablet) ही खास वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. याशिवाय पॉवर बॅकअपसाठी 8,200mAh बॅटरी देण्यात आहे. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी (Nokia T20 Tablet) एकदा चार्च केल्यास 15 तास वेब ब्राउझिंग बॅकअप देण्यास सक्षम आहे. Nokia T20 मध्ये यूजर्सना तीन वर्षांसाठी मासिक सुरक्षा अपडेट मिळतील. याशिवाय दोन वर्षांसाठी मोफत ओएस अपग्रेडची सुविधाही मिळणार आहे. चला Nokia T20 टॅबलेटची किंमत आणि वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया.Also Read - Tata Punch Launch Today: बहुप्रतिक्षित टाटा पंच लाँच, जाणून घ्या कारची किंमत आणि 5 जबरदस्त फीचर

Nokia T20: किंमत आणि उपलब्धता

Nokia T20 टॅबलेट ची किंमत भारतीय बाजारात 15,499 रुपयांपासून सुरू करण्यात आली आहे. ही Wi-Fi only व्हेरिएंटची किंमत आहे आणि त्यात 3GB + 32GB स्टोरेज आहे. याशिवाय Wi-Fi only मॉडेलच्या 4GB + 32GB व्हेरिएंटची किंमत 16,499 रुपये आहे. तर Nokia T20 4G मॉडेल भारतात 18,499 रुपयांना लॉन्च करण्यात आले आहे. टॅबलेटच्या कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटशिवाय ई-कॉमर्स साइट Flipkart आणि ऑफलाइन स्टोअरवरही विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.

Nokia T20: स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

Nokia T20 टॅबलेटबद्दल बोलायचे झाले तर हा Android 11 OS वर आधारित आहे आणि यात 10.4 इंचाचा 2K डिस्प्ले देण्यात आला आहे. त्याचे स्क्रीन रिझोल्यूशन 2,000 x 1,200 पिक्सेल आहे. हा टॅबलेट octa-core Unisoc T610 चिपसेटवर सादर करण्यात आला आहे आणि त्याची रॅम 4GB असूव तो 32GB आणि 64GB इंटरनल स्टोरेजसह उपलब्ध आहे. याशिवाय या टॅब्लेटमध्ये मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉटच्या मदतीने 512GB पर्यंत एक्सपेंडेबल डेटा स्टोअर केला जाऊ शकतो.

फोटोग्राफीसाठी नोकिया T20 टॅबलेटमध्ये 8MP सिंगल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे जो LED फ्लॅशसह येतो आणि याच्या मदतीने यूजर्स कमी प्रकाशातही उत्तम फोटो क्लिक करू शकतात. याशिवाय व्हिडिओ कॉलिंग आणि सेल्फीसाठी यात 5MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. या टॅबलेटमध्ये स्टिरिओ स्पीकर आणि नॉइस कँसलेशनसाठी यात ड्युअल मायक्रोफोन आहेत. पॉवर बॅकअपसाठी यात 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,200mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे.