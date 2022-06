Nothing Phone (1) First Look : Carl Pei ची कंपनी Nothing आपला पहिला स्मार्टफोन (Nothing Phone (1)) बाजारात लॉन्च (Nothing Phone Launch) करण्याच्या तयारीत आहे. या स्मार्टफोनबाबत (Smart Phone) अनेक टीझर आणि खुलासे समोर आले आहेत. हा स्मार्टफोन 12 जुलै रोजी लॉन्च (Nothing Smart Phone Launch Date ) होणार आहे. त्यानुसार कंपनीने अधिकृतपणे Nothing Phone (1) स्मार्टफोनचा फर्स्ट लुक (First Look) शेअर केला आहे.Also Read - Vivo X80 आणि Vivo X80 Pro स्मार्टफोन भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट आणि वेबसाइटवर या स्मार्टफोनचा फर्स्ट लुक शेअर केला आहे. या स्मार्टफोनचा लुक पाहून तुम्हाला पहिल्याच नजरेत हा स्मार्टफोन नक्की आवडेल. या स्मार्टफोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हा पहिला स्मार्टफोन असेल जो ट्रान्सपरंट आहे. स्मार्टफोनच्या फर्स्ट लूकमध्ये ट्रान्सपरंट बॉडी दाखवण्यात आली आहे. फोनच्या मागील पॅनलमध्ये दोन कॅमेरा सेन्सर आणि फ्लॅश दिसू शकतो. यासह फोनमध्ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्टही देण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनचा लूक अतिशय आकर्षक आणि वेगळा असून लुकच्या बाबतीत हा स्मार्टफोन iPhone शी स्पर्धा करू शकतो. फोनच्या साइड पॅनलमध्ये व्हॉल्यूम बटन देण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पॉवर बटन आहे.

जुलै महिन्यात होईल लॉन्च ….

Nothing Phone (1) हा स्मार्टफोन भारतीय बाजारात 12 जुलै रोजी रात्री 8.30 वाजता लॉन्च होईल. फ्लिपकार्टवर हा स्मार्टफोन खरेदी करता येईल. Flipkart वर दिलेल्या माहितीनुसार, हा स्मार्टफोन कंपनीच्या स्वतःच्या Nothing OS वर काम करेल. या लॉन्चरची बीटा आवृत्ती अँड्रॉइड फोन वापरकर्त्यांसाठी गुगल प्ले स्टोअरवर रिलीज करण्यात आली आहे. मात्र, या स्मार्टफोनच्या फीचर्सबाबत अद्याप कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. पण समोर आलेल्या माहितीनुसार यूजर्सना यामध्ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्टची सुविधा मिळेल. हा स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर असेल. यासह 4500mAh बॅटरी, फोनमध्ये 6.43 इंचचा फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, फोटोग्राफीसाठी 50MP ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आणि 32MP फ्रंट कॅमेरा मिळू शकतो.