मुंबई : मायक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) तुम्हाला कमाईची संधी उपलब्ध करून देत ​​आहे. Twitter ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर एक नवीन फीचर जोडले आहे ज्याद्वारे तुम्हाला कमाईची संधी मिळेल. केवळ iOS वर थोड्या काळासाठी उपलब्ध झाल्यानंतर ट्विटरने आता Android वापरकर्त्यांसाठी देखील 'Tips' फंक्शन उपलब्ध करून दिले आहे. आता सर्व वापरकर्त्यांना Twitter 'टिप्स' मध्ये प्रवेश असेल, ज्यामुळे त्यांना क्रिप्टोकरन्सीसह पेमेंट मिळू शकतात. Twitter Profile पेजवर फॉलो बटणाच्या अगदी बाजूला 'टिप्स' चिन्ह आहे.

ट्विटर वापरकर्ते टिप्स फीचरद्वारे त्यांचे पेमेंट प्रोफाइल लिंक करू शकतात. Bandcamp, Cash App, Chipper, Patreon, Razorpay, Wealthsimple Cash आणि Venmo Payments ला सपोर्ट करणाऱ्या सेवांचा यामध्ये समावेश आहे. तुम्हाला Twitter द्वारे प्राप्त होणाऱ्या ‘टिप्स’ मधून कोणतेही कमिशन आकारले जाणार नाही.

स्ट्राइक देखील यूजर्संना बिटकॉइनसह टिप देण्यास अनुमती देते. स्ट्राइक हा एक जागतिक पेमेंट प्लॅटफॉर्म आहे जो एल साल्वाडोर आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामधील लोकांना जलद आणि विनामूल्य पेमेंटची सुविधा देतो (हवाई आणि न्यूयॉर्क वगळता). एखाद्याच्या स्ट्राइक खात्यावर Tips हस्तांतरित करण्यासाठी तुम्ही कोणतेही बिटकॉइन लाइटनिंग वॉलेट वापरू शकता.

Twitter वर ‘Tips’ फीचर्स कसे इनेबल करायचे ते जाणून घेऊया

सर्वप्रथम तुमच्या Twitter अकाउंटच्या पेजवर जा.

त्यानंतर ड्रॉप-डाउन मेनूमधून ‘एडिट प्रोफाइल’ हा पर्याय निवडा.

नंतर पेज खाली स्क्रोल करा आणि ‘Tips’ वर क्लिक करा

ते अॅक्टिव्हेट करण्यासाठी ‘जनरल टिपिंग पॉलिसी’ अॅक्सेप्ट करा.

‘Tips’ ऑन करा. त्यानंतर तुम्ही वापरू इच्छित असलेल्या थर्ड-पार्टी सर्व्हिसेस निवडा.

नंतर तुमच्या थर्ड-पार्टी सर्व्हिसेससाठी वापरकर्त्याचे नाव प्रविष्ट करा.

तुमच्या Twitter प्रोफाइलवर ‘Tips’ चिन्ह दिसण्यासाठी तुमच्याकडे किमान एका वापरकर्ता नावाचे इनपुट असणे आवश्यक आहे.

Twitter वर टिप देण्याची योग्य पद्धत

ट्विटरवर एखाद्याला टीप देण्यासाठी सर्वप्रथम त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये टिप्स चिन्ह चालू असणे आवश्यक आहे. जेव्हा तुम्ही टिप्स चिन्हावर टॅप करता तेव्हा तुम्हाला तुम्ही निवडलेल्या थर्ड-पार्टी पेमेंट सर्व्हिस अॅप किंवा वेबसाइटवर नेले जाईल. त्यानंतर तुम्ही योग्य टीप रक्कम निवडू शकता.