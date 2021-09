नवी दिल्ली : मोदी सरकारने (Modi Government) अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत दूरसंचार क्षेत्रातील मोबाईल कंपन्यांना (Mobile Company) मोठा दिलासा दिला. त्यानंतर आता मोदी सरकारने ग्राहकांसाठी मोठा निर्णय घेत त्यांना दिलासा दिला आहे. यापुढे नवीन सिमकार्ड खरेदी करताना तुम्हाला कोणतेही कागदपत्र देण्याची गरज लागणार नाही. त्याचसोबत तुम्ही ऑनलाईन देखील सिमकार्ड खरेदी करु शकता.Also Read - Xiaomi 11 Lite 5G NE: लॉन्च झाला स्वस्त 5G स्मार्टफोन, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

दूरसंचार मंत्रालयाने (Ministry of Telecommunications ) नवीन मोबाईल सिमकार्ड मिळवण्यासाठी आणि प्रीपेड ते पोस्टपेड (Prepaid to postpaid) आणि पोस्टपेड ते प्रीपेडमध्ये (postpaid to Prepaid) बदल करण्यासाठी नियम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, तुम्हाला यापुढे घरी बसून नवीन सिमकार्ड खरेदी करणे शक्य होणार आहे. यासाठी तुम्हाला ज्या कंपनीचे सिमकार्ड खरेदी करायचे आहे त्या कंपनीच्या अ‍ॅप किंवा वेबसाइटवर (Website) फक्त अर्ज भरावा लागेल. हा अर्ज भरताना अर्जदाराला पर्यायी क्रमांक भरावा लागेल. या क्रमांकावर आलेला ओटीपी पाठवून अर्जदाराची सत्यता तपासली जाऊ शकते. Also Read - Realme C25Y Launch: 50MP कॅमेरा आणि 5000mAh बॅटरी, किंमतही बजेटमध्ये...

मोबाईल कंपनी अर्जदाराची सर्व माहिती फक्त DigiLocker किंवा आधारद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार पडताळण्यास सक्षम असेल, ही अटही घालण्यात आली आहे. जर कंपनी आधारवरुन माहिती घेत असेल तर अर्जदाराची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यापुढे नवीन मोबाईल कनेक्शनसाठी ग्राहकांना नवीन सिमकार्ड फक्त आधारवरुन मिळालेल्या माहितीद्वारे देता येईल. मोबाईल कंपन्यांना आधारवरुन माहिती मिळवण्यासाठी प्रतिव्यवहार एक रुपया खर्च करावा लागेल. यामध्ये देखील कंपनीला आधार वारण्यासाठी ग्राहकाची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. Also Read - Samsung Galaxy M32 5G भारतात झाला लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स!

दरम्यान, सिमकार्ड खरेदी करताना अर्जदाराला फॉर्मवर त्याचा फोटो अपलोड करावा लागेल. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कंपनी एक निष्क्रिय सिमकार्ड ग्राहकाने दिलेल्या पत्त्यावर पाठवेल. त्यानंतर काही प्रक्रिया आणि पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर सिमकार्ड सक्रिय केले जाऊ शकते. तसंच, दूरसंचार मंत्रालयाने जे ग्राहक मोबाईल सर्व्हिस कंपनीच्या स्टोअरमधून (store of the mobile service company) किंवा शोरुममधून (Showroom) नवीन मोबाईल सिमकार्ड खरेदी करतात त्यांना देखील मोठी सोय उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांना कोणत्याही कागदपत्रांची गरज भासणार नाही.