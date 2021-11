नवी दिल्ली: नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनने 15 एग्झीकेटिव्ह पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. तुम्ही इंजिनिअरिंग केले असेल (Government Jobs For Engineers) आणि तुम्ही सरकारी नोकरीच्या (Sarkari Naukari) शोधात असाल तर NTPC तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी घेऊन आली आहे. हायड्रो एक्झिक्युटिव्हच्या पदांवर ही भरती केली जाणार आहे. यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पदांसाठी इच्छूक उमेदवार NTPC careers.ntpc.co.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. (NTPC Executive Recruitment 2021: Job Opportunity for Engineers in NTPC, Find Out How Much Salary)Also Read - IAF Group C Recruitment 2021: भारतीय हवाई दलात बंपर भरती, या ग्रुप सी पदांसाठी त्वरीत अर्ज करा

भरतीसाठी आवश्यक पात्रता

या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मेकॅनिकल किंवा सिव्हिल इंजिनीअरिंगमध्ये बीई किंवा बीटेक पदवी असणे आवश्यक आहे. इंजिनीअरिंगमध्ये किमान 60 टक्के गुण असावेत. अभ्यासानंतर एक वर्षाचा कामाचा अनुभवही आवश्यक आहे. कृपया लक्षात घ्या की अर्जदाराचे वय जास्तित जास्त 35 वर्षे असावे. Also Read - BSF Recruitment 2021 : BSF मध्ये 10वी पास उमेदवारांना नोकरीची संधी, विविध पदांसाठी भरती, आत्ताच करा अर्ज

असा करा अर्ज

इच्छूक उमेदवार NTPC careers.ntpc.co.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2021 आहे. या पदांची संख्या 15 असून निवडलेल्या लोकांना 60 हजार रुपये वेतनश्रेणी आणि इतर भत्त्यांसह पूर्ण वेतन दिले जाईल. यासाठी कोणतीही परीक्षा घेतली जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. मुलाखतीच्या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाईल. Also Read - Oil India Recruitment 2021 : बेरोजगार अभियंत्यांसाठी ऑइल इंडियामध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, मिळेल तगडा पगार