नवी दिल्ली: एनटीपीसीमध्ये (NTPC) नोकरी करण्याचा विचार करणाऱ्या तरुणांसाठी एक चांगली संधी आहे. यासाठी (NTPC Recruitment 2021) एनटीपीसीमध्ये आर्टिसन ट्रेनी पदांसाठी अर्ज करण्याची उद्या शेवटची तारीख आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार ज्यांनी अद्याप या पदांसाठी अर्ज केला नाही (NTPC Recruitment 2021) ते NTPC ची अधिकृत वेबसाइट ntpc.co.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. या पदांसाठी अर्ज करण्याची (NTPC Recruitment 2021) शेवटची तारीख 21 सप्टेंबर 2021 पर्यंत आहे.

या व्यतिरिक्त उमेदवार या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी https://www.ntpc.co.in/en या लिंकवर क्लिक करून थेट अर्ज करू शकतात. तसेच या लिंकद्वारे NTPC Recruitment 2021 अधिकृत अधिसूचना (NTPC Recruitment 2021) देखील पाहू शकतात. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत (NTPC Recruitment 2021) एकूण 53 पदे भरली जाणार आहेत.

NTPC Recruitment 2021 साठी महत्वाची तारीख

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 21 सप्टेंबर

NTPC Recruitment 2021 साठी रिक्त पदांचा तपशील

आर्टिसन ट्रेनी (फिटर)-26 पदे

आर्टिसन ट्रेनी (इलेक्ट्रीशियन)-6 पदे

आर्टिसन ट्रेनी इंस्ट्रुमेंट मॅकेनिक्स-21 पदे

NTPC Recruitment 2021 साठी पात्रता निकष

उमेदवारांनी संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय पास असणे आवश्यक आहे.

NTPC Recruitment 2021 साठी वयोमर्यादा

उमेदवारांची वयोमर्यादा 42 वर्षे असावी.

NTPC Recruitment 2021 साठी निवड प्रक्रिया

पात्र उमेदवारांना वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुपर्यायी दोन तासांची लेखी परीक्षा द्यावी लागेल. लेखी परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारावर कौशल्य चाचणीला बसण्यासाठी उत्तीर्ण उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल. अशा सर्व शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना कौशल्य चाचणीसाठी उपस्थित राहावे लागेल. (NTPC Recruitment 2021: Recruitment of various posts in NTPC, 21st September is the last date to apply; Do this application)