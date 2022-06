Nupur Sharma Controversy: निलंबित भाजप नेत्या नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) आणि नवीन जिंदल (Navin Jindal) यांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचे शुक्रवारी दिल्लीसह देशातील अनेक भागात पडसाद उमटले. शुक्रवारच्या नमाझनंतर (Jama Masjid Delhi) दिल्लीसह देशभरात जोरदार निदर्शने करण्यात आले. मुस्लिम बांधवांनी नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदल यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. यादरम्यान काही ठिकाणी दगडफेकीची घटना घडल्या. दिल्लीसह (Delhi), उत्तर प्रदेश (UP) आणि पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) दगडफेकीची घटना घडल्याची माहिती मिळाली आहे.Also Read - Al-Qaeda Threat Letter: पैगंबरवरील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर अल-कायदाची आत्मघाती हल्ल्याची धमकी; दिल्ली, मुंबईसह यूपी आणि गुजरातला इशारा

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील जामा मशिद परिसरात शुक्रवारच्या नमाझनंतर मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाला होता. जमावाकडून नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदल यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या.यावेळी त्यांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा निषेध नोंदवण्यात आला. नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदल यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी दगडफेकीच्या घटना घडल्या. प्रयागराजमध्ये पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली तर पश्चिम बंगालमध्ये रास्ता रोको करण्यात आला. Also Read - कोण आहे Nupur Sharma? BJP ने केली हकालपट्टी, कोणे एकेकाळी अरविंद केजरीवालांना दिले होते आव्हान

There was no call for protest from the Masjid committee. In fact, yesterday when people were planning to protest we clearly said to them that there is no call for the protest from Jama Masjid (Committee): Shahi Imam, Jama Masjid, Delhi

— ANI (@ANI) June 10, 2022