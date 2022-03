MLA’s car crushed crowd: खुर्दा जिल्ह्यातील बानापूर (Banapur Accident) येथे शनिवारी बीजेडीचे निलंबित आमदार प्रशांत जगदेव (BJD MLA Prashant Jagdev) यांच्या कारने कथितपणे धडक दिल्याने सात पोलिसांसह 22 जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. या घटनेचा एक व्हिडि देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात आमदारांची गाडी अचानक गर्दीत घुसली (BJD MLA Prashant Jagdev’s car crushed crowd) आणि बघता बघता काही जणांना चिरडल्याचे तुम्ही पाहू शकता. या घटनेनंतर त्याठिकाणी गोंधळ उडाला.Also Read - Shivsene Protest Photo: नारायण राणेंविरोधात शिवसैनिक आक्रमक, राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु!

दरम्यान, पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या घटनेत बाणापूर (Banapur) पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक आरआर साहू यांच्यासह दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना एम्स, भुवनेश्वर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेत सात पोलीस कर्मचाऱ्यांसह जवळपास 22 जण जखमी झाल्याची माहिती. या घटनेत चिल्काचे आमदारही गंभीर जखमी झाले आहेत. ब्लॉक अध्यक्ष निवडीच्या वेळी बीडीओ बानापूर यांच्या कार्यालयाबाहेर जमाव जमला होता त्यावेळी तेही तिथे उपस्थित होते. अचानक जमलेल्या जमावाच्या ठिकाणी आमदारांची गाडी घुसली आणि काही लोकांना चिरडल्याचे सांगण्यात येत आहे.

#WATCH Chilika MLA @PrasantJagdev ramming his car into crowd outside #Banpur block in #Khordha district #Odisha #PrashantJagdev pic.twitter.com/eFuMiSgQbU

— Debadas Pradhan (@pradhandebadas) March 12, 2022