Ola Electric Car Features: ओला इलेक्ट्रिकने दिवाळीच्या मुहूर्तावर आपल्या आगामी इलेक्ट्रिक कारचा (Ola Electirc SUV ) नवीन टीझर रिलीज केला आहे. या टीझरमध्ये ओला इलेक्ट्रिक कारमधील (Ola Electric Car features) इंटेरियर आणि फ्रंट लूक शो करण्यात आला आहे. आगामी Ola Electirc SUV पुढील वर्षी 2023 मध्ये सादर होण्याची (Ola Electric Car Price) अपेक्षा आहे. रिपोर्ट्सनुसार, कंपनी ऑटो एक्सपो 2023 मध्ये सादर करू शकते. तसेच ही कार लॉन्च झाल्यानंतर भारतातील (Ola Electric Car Exterior) सर्वात स्पोर्टी लूक असलेली इलेक्ट्रिक फोर व्हिलर असेल असे मानले जात आहे. या कारविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.Also Read - Mumbai pollution: दिवाळीत फटाक्यांच्या आतषबाजीने हवा झाली प्रदूषित, मुंबईकरांनो सावध राहा!

ओलाने जारी केलेल्या टीझरवर असे लक्षात येते की या कारच्या इंटेरियरमध्ये ओला लोगोसह टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हीलसह ऑफर केले जाईल. याशिवाय स्टीयरिंग व्हीलवर बॅकलिट टच कंट्रोल्स आणि टॉगल स्विचेस देखील दिसत आहेत. षटकोनी स्टीयरिंग व्हीलच्या मागे ब्लू इंटिरियर अॅम्बियंट लाइटिंग आणि फ्री-स्टँडिंग इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल देण्यात आले आहे, ज्यात डिजिटल स्पीडोमीटर रीडआउट असल्याची पुष्टी होते. डॅशबोर्डच्या टॉपवर एक बारीक अँम्बिएंट लाईट आहे, जी स्लिम एसी व्हेंट्सपर्यंत जाते. यात लँडस्केप-ओरिएंटेड टचस्क्रीन देण्यात आली आहे आणि त्याच्या मध्यभागी फ्लोटिंग डिझाइन दिले जाईल. याशिवाय डॅशबोर्डवर कोणतेही स्विचगियर दिसत नाही. त्यामुळे सर्व कंट्रोलसाठी टचस्क्रीनचाच वापर केला जाऊ शकते अशी अपेक्षा आहे. Also Read - Bollywood Diwali Celebration: सिनेतारकांनी अशी साजरी केली दिवाळी, चाहत्यांना दिल्या शुभेच्छा, पाहा फोटो..

रिपोर्ट्सनुसार Ola EV मध्ये 70-80kWh चा बॅटरी पॅक दिला जाऊ शकतो. ही बॅटरी एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर 500 किमी पेक्षा जास्त रेंज देऊ शकते. याशिवाय ही कार केवळ 5 सेकंदात 0-100kmph चा वेग पकडू शकते असा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. Also Read - Bhaubeej 2022: का साजरी केली जाते भाऊबीज? कार्तिक शुक्ल द्वितीयेचे काय आहे महत्व

This one’s going to be a dream on 4 wheels! We know you’re as excited for it as we are. Give us #EndICEage in the comments! pic.twitter.com/g1kgk9ONrt

— Ola Electric (@OlaElectric) October 23, 2022