मुंबई : देशात कोरोनाचा (Coronavirus) अत्यंत धोकादायक मानला जाणाऱ्या ओमिक्रॉन व्हेरिएंटचा तिसरा रुग्ण (Omicron In India) आढळून आला आहे. झिम्बाब्वेहून गुजरातमध्ये परतलेल्या व्यक्तीला कोरोनाच्या ओमिक्रॉन व्हेरिएंटची (Omicron Variant) लागण झाली आहे. गुजरातच्या (Gujarat) आरोग्य विभागाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. याआधी महाराष्ट्राच्या सीमेवर म्हणजेच कर्नाटकात ओमिक्रॉनचे (Omicron) दोन रुग्ण आढळून आले होते. त्यानंतर देशातला तिसरा रुग्णही (Third Omicron Patient) राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या गुजरातमध्ये आढळून आला आहे. यामुळे महाराष्ट्राची काळजी आणखी वाढली आहे.

गुजरातच्या जामनगरमध्ये (Jamnagar, Gujarat) हा 72 वर्षीय ओमिक्रॉनबाधित रुग्ण आढळून आला आहे. गुरुवारी त्याचा कोविड-19 (Covid-19) रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. यानंतर त्याचे नमुने जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवण्यात आले होते. गुजरातचे आरोग्य आयुक्त जय प्रकाश शिवहरे यांनी झिम्बाब्वे (zimbabwe) येथून आलेल्या वृद्ध व्यक्तीला कोरोनाच्या ओमिक्रॉन प्रकाराची लागण झाल्याची माहिती दिली आहे.

The first case of #Omicron variant in Gujarat reported in Jamnagar. A person who came from Zimbabwe was infected with the variant. His sample has been sent to Pune: State health department

This is the third case of Omicron variant in the country.

