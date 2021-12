नवी दिल्ली: कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट (Corona New Variant) ओमिक्रॉनची (Omicron) जगभरात दहशत दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. आता तर ओमिक्रॉनने भारताची देखील चिंता वाढवली आहे. देशभरात ओमिक्रॉनचा (Corona Virus) संसर्ग झपाट्यानं वाढताना दिसत आहे. शु्क्रवारी देशभरात ओमिक्रॉनबाधित रुग्णसंख्येने शंभरी ओलांडली. देशातील ओमिक्रॉनबाधित रुग्णांची संख्या 101 वर पोहचली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Union Health Ministry) याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती देत चिंता देखील व्यक्त केली आहे. देशातील नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, असा सल्ला आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे.Also Read - Omicron Update: चिंता वाढली! ओमिक्रॉनचे आणखी 14 रुग्ण आढळले, देशातील रुग्णसंख्या 87 वर

आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कोरोनाचा नवा ओमिक्रॉन व्हेरिएंट देशात झपाट्यानं पसरतो आहे लवकरच तो डेल्टा व्हेरिएंटला (Delta Variant) देखील मागे टाकू शकतो. देशात ओमिक्रॉनबाधितांचा आकडा आता 101 झाला आहे. देशातील एकूण 11 राज्यात ओमिक्रॉनचा संसर्ग पसरला आहे.

There are 101 Omicron cases across 11 states in the country: Lav Agrawal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/2OPjHBQ38b



आरोग्य मंत्रालयाचे (Health Ministry) संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (luv Agarwal) यांनी सांगितलं, की ओमिक्रॉन व्हेरिएंटचा संसर्ग जगातील 91 देशांत आहे. या यादीत भारताचा देखील समावेश आहे. दक्षिण आफ्रिकेत डेल्टा संसर्गाच्या तुलनेत ओमिक्रॉन झपाट्याने पसरतो आहे. डेल्टा संक्रमनाचा वेग कमी होता, अशी माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिली आहे. त्यामुळे परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास लवकरच ओमिक्रॉन व्हेरिएंट डेल्टाला (Delta Variant) देखील मागे टाकू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेचे (ICMR Indian Council of Medical Research) प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव म्हणाले, नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास, सामूहिक मेळावे टाळावे. तसेच नवीन वर्षचं सेलिब्रेशन देखील मोठ्या प्रमाणावर करण्याची गरज नाही. ओमिक्रॉनला रोखण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

This is the time to avoid non-essential travel, mass gatherings and it is very important to observe low-intensity festivities: Dr. Balram Bhargava, DG ICMR on the emergence of Omicron variant of COVID19 pic.twitter.com/dk29MXM91f

— ANI (@ANI) December 17, 2021